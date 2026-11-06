Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz prowadzą rozmowy na temat projektu "resetu konstytucyjnego", mającego na celu rozwiązanie problemu paraliżu Trybunału Konstytucyjnego. Inicjatywa ta, choć z różnymi wizjami, jest poszukiwaniem porozumienia.

Głównymi przeciwnikami zmian i przeszkodą w osiągnięciu wymaganej większości konstytucyjnej są Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, które, według europosła Piotra Müllera, czerpią korzyści z trwającego sporu.

Władysław Kosiniak-Kamysz aktywnie szuka sojuszników poza koalicją, m.in. w Konfederacji, co odbywa się za wiedzą i zgodą premiera Donalda Tuska, mimo braku jednolitego entuzjazmu w samej koalicji dla ogólnej koncepcji resetu.

To była rozmowa, o której do tej pory wiedzieli nieliczni. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z wicepremierem i liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Głównym tematem dyskusji był projekt resetu konstytucyjnego, który ma być lekarstwem na wieloletni paraliż Trybunału Konstytucyjnego.

- Wczoraj nie mówiliśmy o tym jeszcze publicznie, ale nie jest to żadną tajemnicą - premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie między innymi projektu resetu konstytucyjnego, ale również naszego projektu - mówił europoseł Piotr Müller w programie „Graffiti” na antenie Polsat News. Polityk podkreślił, że obie strony szukają porozumienia, które mogłoby ustabilizować sytuację w państwie.

Wielki kompromis czy nierealny plan?

Choć PSL i Rozwój Plus mają własne wizje zmian, obie formacje widzą konieczność ustępstw. Müller przyznał, że projekt ludowców ma swoje wady, ale zaznaczył, że bez dialogu nie uda się wypracować wspólnego frontu. Co ciekawe, do koncepcji resetu przychylają się także inne ugrupowania, m.in. Konfederacja.

Na drodze do porozumienia stoją jednak polityczni giganci. Zdaniem Müllera największymi przeciwnikami zmian są obecnie Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość.

- PiS i Platforma karmią się tym sporem w taki sposób, że im zależy, aby on trwał, trwał i trwał. A mi zależy, żeby ten spór rozwiązać, bo to jest w interesie naszego kraju - ocenił europoseł w Polsat News.

Co na to Donald Tusk?

Pojawia się pytanie, czy działania lidera PSL mają poparcie szefa rządu. Choć Władysław Kosiniak-Kamysz aktywnie szuka sojuszników po stronie opozycyjnej, entuzjazmu w samej koalicji rządzącej nie widać. Piotr Müller wskazał, że publiczne wypowiedzi Donalda Tuska sugerują raczej brak konsolidacji wokół pomysłu resetu.

Zupełnie inaczej wygląda kwestia relacji Kosiniaka-Kamysza z Konfederacją. W czwartek lider PSL opublikował wspólne zdjęcie ze Sławomirem Mentzenem, które lider prawicy podpisał krótko: „idzie ku dobremu”. O tym konkretnym spotkaniu Donald Tusk był poinformowany.

- Informował mnie, że są umówieni i ja pobłogosławiłem - skomentował premier.

Projekt ustawy o zmianie konstytucji, zaproponowany przez PSL, zakłada nowe otwarcie w Trybunale Konstytucyjnym. Do jego przegłosowania niezbędna jest jednak większość konstytucyjna, co przy obecnym oporze największych partii wydaje się zadaniem karkołomnym.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz:

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