Kompromitująca decyzja urzędników. Kto zapłaci za błąd w sprawie paszportu Zbigniewa Ziobry?

Wojewoda mazowiecki unieważnił paszport, jednak sąd uznał tę decyzję za wadliwą i ją uchylił.

Autorzy interpelacji wskazują, że cała sprawa kompromituje administrację rządową i mogła być wynikiem politycznej presji.

Posłowie domagają się od ministra informacji, kto poniesie odpowiedzialność i jakie koszty wygenerował cały proces.

Sąd uchylił decyzję wojewody. Chodzi o paszport Zbigniewa Ziobry

Sprawa dotyczy decyzji wojewody mazowieckiego z 16 grudnia 2025 roku, na mocy której unieważniono paszport byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry. Jednak 11 września 2026 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję. Zdaniem autorów interpelacji, posłów PiS Dariusza Mateckiego i Michała Wosia, sprawa pokazuje „kompromitujący sposób prowadzenia postępowania przez organ administracji rządowej”.

Jak wskazują posłowie, głównym problemem było pozorne doręczenie dokumentów, którego nieskuteczność wynikała z materiału dowodowego. W ich ocenie unieważnienie dokumentu paszportowego to poważna ingerencja w prawa obywatela i nie może opierać się na wadliwych podstawach prawnych.

Posłowie zarzucają działanie pod presją polityczną

W treści interpelacji posłowie Dariusz Matecki i Michał Woś sugerują, że za błędną decyzją urzędników mogła stać presja polityczna. „Polityczna presja nie zwalnia urzędników z przestrzegania Kodeksu postępowania administracyjnego” – podkreślają. Ich zdaniem nadzór nad działaniami wojewody sprawuje minister spraw wewnętrznych i administracji, dlatego to resort powinien wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości.

W dokumencie padają również mocne oskarżenia pod adresem rządu. Według posłów „rząd Donalda Tuska wykorzystuje aparat państwa do atakowania opozycji w sposób znany w Rosji”.

Kto jest odpowiedzialny i ile to wszystko kosztowało? Posłowie żądają odpowiedzi

Posłowie skierowali do ministra spraw wewnętrznych i administracji serię pytań. Chcą ustalić, kto imiennie prowadził postępowanie w sprawie paszportu Zbigniewa Ziobry i kto podpisał ostateczną decyzję. Domagają się również informacji, na jakiej podstawie prawnej uznano doręczenie dokumentów za skuteczne.

Kluczową kwestią poruszoną w interpelacji są koszty błędnej decyzji, które ponosi państwo. Posłowie pytają o wydatki na obsługę prawną, postępowanie sądowe oraz o to, czy pojawiły się już roszczenia odszkodowawcze. Chcą także wiedzieć, czy po wyroku sądu w urzędzie wojewódzkim lub ministerstwie wszczęto kontrolę służbową w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za uchybienia.

W interpelacji posłowie zażądali od ministra merytorycznej odpowiedzi na każde z postawionych pytań. Oczekują również przedstawienia dokumentacji z ewentualnej kontroli w tej sprawie oraz wskazania osób odpowiedzialnych za stwierdzone przez sąd nieprawidłowości.

40