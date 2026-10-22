Sąd podjął decyzję ws. paszportu Ziobry! Cios w rządzących

Od długich miesięcy Zbigniewa Ziobry nie ma w Polsce. Najpierw polityk wyjechał na Węgry, ale po tym, gdy doszło tam do zmiany władzy postanowił zmienić miejsce. Aktualnie od pewnego czasu jest w USA, skąd nieraz udziela wywiadów i komentarzy prawicowym mediom.

Tymczasem w Polsce wciąż dzieje się wokół niego. Właśnie okazało się, że jest wyrok w sprawie, która ciągnęła się od grudnia zeszłego roku. Decyzją wojewody mazowieckiego wówczas paszport byłego ministra został unieważniony. Było to po złożeniu wniosku w tej sprawie przez Prokuraturę Krajową. Informację o unieważnieniu dokumentu Zbigniewa Ziobry przekazał (16 grudnia 2025 roku) minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński. - Paszport Zbigniewa Z. został unieważniony decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego na wniosek Prokuratury Krajowej. Nikt nie ucieknie przed odpowiedzialnością - napisał w grudniu 2025 roku minister na platformie X.

Teraz spawy się odwróciły, bo jak przekazał adwokat Ziobry Adam Gomoła: - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na skutek wniesionej skargi UCHYLIŁ decyzję Wojewody Mazowieckiego o unieważnieniu paszportu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze. Powód: istotne naruszenia praw mojego klienta w postępowaniu administracyjnym. Wstyd, Panie Ministrze Kierwiński.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na skutek wniesionej skargi UCHYLIŁ decyzję Wojewody Mazowieckiego o unieważnieniu paszportu ministrowi @ZiobroPL Powód : istotne naruszenia praw mojego klienta w postępowaniu administracyjnym. Wstyd, Panie Ministrze @MKierwinski https://t.co/2DJ34myd3V— Adam Gomoła (@antylis) October 22, 2026

W komunikacie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który można przeczytać na stronie WSA, wskazano konkrety takiej decyzji: - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 11 września 2026 r. uchylił decyzję Wojewody Mazowieckiego z 16 grudnia 2025 r. unieważniającą paszport Zbigniewa Ziobry.

I dodano dalej:

(...) Wustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podzielił kluczowy zarzut skargi dotyczący nieprawidłowego doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Sąd wskazał, że Wojewoda Mazowiecki skierował zawiadomienie na adres zameldowania skarżącego, mimo że w toku postępowania uzyskał z Prokuratury informacje wskazujące, że Zbigniew Ziobro nie przebywa pod tym adresem. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wysłane na ten adres również nie zostało prawidłowo doręczone w drodze zastępczej. Także żadnemu z pełnomocników skarżącego nie doręczono prawidłowo zawiadomienia o wszczęciu postępowania. W konsekwencji, naruszone zostało prawo strony do czynnego udziału w postępowaniu. Sąd uznał, że postępowanie zostało przeprowadzone z istotnym naruszeniem przepisów proceduralnych, a uchybienie dotyczące doręczenia zawiadomienia stanowiło naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego.

40