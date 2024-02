Sejm. Przed posłami ważne prace. Znów będzie awantura?

W czwartek 8 lutego kolejne posiedzenie Sejmu. W tym dniu posłowie mają zając się Projekt zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy pobyt obywateli Ukrainy jest legalny, jeśli przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r. Następnie odbędzie się drugie czytanie rządowego projektu noweli ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczący dostępu do antykoncepcji awaryjnej, czyli do tzw. tabletki dzień po. Ponadto Sejm przeprowadzi pierwsze czytania dwóch projektów dot. tzw. emerytur stażowych. Chodzi o obywatelski projekt oraz o projekt przygotowany przez Lewicę. Oba projekty dotyczą wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury przysługującej z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia tj. emerytury stażowej.

