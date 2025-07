Hołownia spotkał się w nocy z człowiekiem Kaczyńskiego? Media ujawniają

Szymon Hołownia spotkał się w nocy z Adamem Bielanem? Rzeczniczka nie zaprzeczyła

O spotkaniu Szymona Hołowni i Adama Bielana mieli dowiedzieć się ustalili autorzy podkastu „W związku ze śledztwem” Mariusz Gierszewski z "Radia ZET" i Dominika Długosz z "Newsweeka". Do spotkania miała dojść przed północą na warszawskim Białym Kamieniu, gdzie ma znajdować się mieszkanie Bielana.

Według informatorów "Radia Zet" rządowa limuzyna, która znajduje się w dyspozycji marszałka Sejmu miała zaparkować na parkingu podziemnym na miejscu europosła Adama Bielana. Później w rzeczniczka marszałka Sejmu Katarzyna Świderek zapytana o to, czy do takiego spotkania doszło odpowiedziała, że "Marszałek Sejmu zawsze spotyka się z przedstawicielami wszystkich ugrupowań reprezentowanych w Sejmie, gdy o to poproszą. Spotkania te służą zwykle wymianie poglądów i informacji, czy przekazaniu próśb. Nie wiążą się z żadnymi ustaleniami".

Na razie więc nie wiadomo o czym rozmawiali politycy.

Na miejscu również Jarosław Kaczyński i Michał Kamiński z PSL?

Jak z kolei podaje "Fakt" o godzinie 1:06 do garażu podziemnego pod blokiem, w którym znajduje się mieszkanie Adama Bielana wjechało auta prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, oraz drugie auto z jego ochroną. Wtedy jednak nie zauważono już auta marszałka Hołowni.

O 1:50 limuzyna Kaczyńskiego, oraz druga z jego ochroną, wyjechały z budynku Bielana, a pół godziny później z budynku miał wyjść mężczyzna o kulach, z nogą w gipsie, był to wicemarszałek Senatu z PSL Michał Kamiński. Polityk wsiadł do służbowej Skody i odjechał z kierowcą.

Do tej pory Adam Bielan, ani wicemarszałek Senatu Michał Kamiński nie udzielili żadnego komentarza w sprawie potencjalnego nocnego spotkania z Marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

