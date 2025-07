Szymon Hołownia zabrał głos ws. kontroli na granicach. "Państwo powinno działać"

We wtorek premier Donald Tusk poinformował o tymczasowym przywróceniu kontroli na granicy Polski z Niemcami i Litwą, argumentując to koniecznością ograniczenia niekontrolowanego przepływu migrantów. Działanie to spotkało się z krytyką ze strony opozycji. Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, ocenił, że rząd "abdykował" w kwestii bezpieczeństwa granicznego, a podjęte kroki są spóźnione i niewystarczające.

Stanowisko Szymona Hołowni

Szymon Hołownia, pytany o sprawę na konferencji prasowej, podkreślił, że priorytetem jest dla niego bezpieczeństwo obywateli.

- Jeżeli oni czują się zaniepokojeni, to państwo powinno działać - powiedział.

Marszałek, powołując się na informacje z MSWiA, zaznaczył, że choć nie ma "materialnych podstaw do obaw", to w polityce ważne są również emocje.

- Czasami ważne jest też to, żeby zareagować tak, żeby ludzie po prostu czuli się bezpieczniej - dodał, podkreślając, że decyzja o kontrolach granicznych leży w gestii ministra spraw wewnętrznych i premiera. Hołownia wyraził przekonanie, że kontrole powinny być tymczasowe, precyzyjnie określone i ograniczone czasowo.

Marszałek Sejmu skrytykował również działalność samozwańczych patroli obywatelskich, które pojawiły się na granicy z Niemcami. Nazwał tworzenie takich "paramilitarnych bojówek" niedopuszczalnym, stwierdzając, że prowadzi to do anarchii. Wyraził nadzieję, że działalność tych grup zostanie "szybko, przykładnie i jednoznacznie ukrócona".

Projekt ustawy PiS i "afera wizowa"

Hołownia odniósł się również do projektu ustawy PiS, zakładającego czasowy zakaz wjazdu obywateli państw trzecich na terytorium Polski. Zaznaczył, że nie zapoznał się jeszcze z treścią projektu, ale zapewnił, że zostanie on poddany standardowej procedurze legislacyjnej. Marszałek Sejmu skrytykował PiS za hipokryzję w tej kwestii, nawiązując do tzw. afery wizowej.

- Zastanawiam się, kiedy PiS był PiS-em. Wtedy, jak wizy w tych krajach, które teraz chce blokować, sprzedawał na straganach w połowie świata, czy teraz, kiedy nagle twierdzi, że wpuszczanie ludzi z tymi paszportami tych krajów do Polski jest zagrożeniem bezpieczeństwa - pytał Hołownia.

Zdaniem Hołowni, PiS naśladuje politykę Donalda Trumpa, a prawo powinno być stanowione w oparciu o rozsądek, a nie popularność w mediach społecznościowych.

Kontrola graniczna w przyszłości

Zgodnie z projektem rozporządzenia opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji, tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną planowane jest od 7 lipca 2025 r. do 5 sierpnia 2025 r. na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec i z Republiką Litewską.

