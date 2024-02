PiS szykuje opcję atomową? To byłoby szokujące

Po tym, gdy Maciej Wąsik oraz Mariusz Kamiński trafili do więzienia, PiS zaczęło organizować protesty w ich obronie. Ostatecznie obaj zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę i wyszli na wolność. Obaj uważają również, że nadal są posłami, a działania marszałka Sejmu Szymona Hołowni nazywają złamaniem prawa. W podobnym tonie wypowiadał się Jarosław Kaczyński, który - według ustaleń "Rzeczpospolitej" - ma szykować prawdzie atomowe uderzenie. Prawo i Sprawiedliwość ma bowiem szykować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym wezwie do zdelegalizowania partii, które w tym uczestniczą. - Jednym z naszych pomysłów jest złożenie wniosku do Trybunału o delegalizację wszystkich partii, które w tym uczestniczą - twierdzi źródło dziennika.

Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził jednak, że nic nie wie na ten temat. Tymczasem w Sejmie o godzinie 9 rozpoczęło się posiedzenie. Relacje na żywo z obrad można śledzić w tym miejscu: Sejm. Przed posłami ważne prace. Spięcie z marszałkiem Sejmu. "Jest prawo i będzie się do niego stosować" [WIDEO]

- Nic mi o tym nie wiadomo - mówi rzecznik PiS pytany o to, czy jego formacja zamierza złożyć wniosek do TK o „delegalizację” partii rządowej większości (jak donosi „Rzepa”). Pytamy też o inwigilację polityków PiS systemem Pegasus. - Nie mamy takich obaw - mówi rzecznik… https://t.co/yy7S4eBsEC pic.twitter.com/dj2xGe3YNy— Michał Wróblewski (@wroblewski_m) February 8, 2024