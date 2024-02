Kulisy przepychanki pod Sejmem. Kaczyński był w szoku

Szef BBN: Zachód musi pokazać determinację do obrony

Maciej Wąsik oraz Mariusz Kamiński, którzy opuścili zakłady karne po ułaskawieniu przez Andrzeja Dudę, utrzymują, że są posłami. Dlatego też 7 stycznia obaj próbowali wejść na salę obrad. Wywiązała się awantura, do polityków PiS dołączyli ich koledzy z partii. Musiała interweniować Straż Marszałkowska; ostatecznie obaj politycy nie weszli na salę obrad, a podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński przekazał, że "zebrano materiały dowodowe". Prezesowi PiS zapewne chodziło o to, że przepychanki i interwencję Straży Marszałkowskiej nagrywano. Jak jednak dowiedział się portal Onet.pl, Jarosław Kaczyński miał później przyznać, że jest zszokowany tym, co działo się pod parlamentem i że obrazki te zaszkodzą jego partii.

- Nic już teraz nie możemy zrobić post factum. Na pewno takie ruchy i podobne próby wejścia naszych kolegów do Sejmu nie będą więcej powtarzane. Co nie oznacza, że sprawę tak zostawimy. Ministrowie Kamiński i Wąsik są wciąż posłami, a wszelkie próby nieumożliwienia im pełnienia mandatów poselskich jest łamaniem prawa i woli wyborców - stwierdził jeden z polityków PiS w rozmowie z Onetem.

Partia postanowiła, choć to nieoficjalne informacje, że nie będzie dalej próbowała wprowadzać obu polityków na salę obrad. Sprawa ta ma mieć swój finał w sądzie.

