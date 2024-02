Hołownia nie wytrzymał! Na konferencji mówi o słowach Kaczyńskiego. Wprost przyznał, co o tym myśli

Jarosław Kaczyński zaszokował dziennikarzy w Sejmie, gdy w czasie rozmowy z nimi w końcu rzucił: - Ze strony tej władzy, która nieustannie łamie prawo, można się wszystkiego spodziewać, nawet zabójstw politycznych - stwierdził nieoczekiwanie Kaczyński. Jeden z dziennikarzy, nie dowierzając temu, co usłyszał, powtórzył pytająco te słowa, ale prezes PiS pozostał niewzruszony w tym szalenie kontrowersyjnym stwierdzeniu. Jego słowa wywołała niemałą burzę.

Odniósł się też do nich marszałek Szymon Hołownia w czasie konferencji prasowej. Hołownia najpierw odnosząc się do innej kwestii zahaczył o wypowiedź Kaczyńskiego i lekko zadrwił: - To powinno być maksymalnie precyzyjne, w uchwale powinny być wyliczone choroby, które toczą TK. A następnie powinniśmy położyć to wraz z pakietem ustawowych i konstytucyjnych rozwiązań. Wierzę, że będziemy z tym gotowi szybko: chcieliśmy być gotowi już na to posiedzenie Sejmu, może będziemy gotowi na następne. Oczywiście jeżeli panie Przyłębska i Pawłowicz nas nie zdelegalizują. W przerwach od planowania mordów politycznych, bo to dziś głównie przecież nas zajmuje, będziemy śledzić ich poczynania.

Szymon Hołownia już nie wytrzymał! Skomentował dobitnie słowa Kaczyńskiego o "zabójstw politycznych"

Jednak po chwili został znów poproszony o komentarz w sprawie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego i już poważnie odpowiedział: - Ja się zastanawiam, jak to skomentować, czy iść w stronę, jak straszną szkodę robię te słowa Polsce, bo one idą w świat. Pokazują nasz kraj, w którym toczy się proces zmiany władzy, jako miejsce gdzie jest zamach stanu, w którym planowane są zabójstwa polityczne i dzieją się rzeczy, które oglądamy w upadłych miejscach świata, ale na Boga nie w Polsce! Czy pan prezes zdaje sobie sprawę, jaki prezent robi rosyjskiej propagandzie? Jego słowa będą we wszystkich rosyjskich dziennikach! Oto kraj wspierający Ukrainę, naszego mówią Rosjanie przeciwnika, i zobaczcie, co tam się dzieje, morderstwa polityczne, zamach stanu. Czy on rozumie proces, w którym uczestniczy. Bije w bębenek rosyjskiej propagandy. Czy zdaje sobie prezes sprawę, Co robi każdą taką idiotyczną wypowiedzią inwestycjom, które mogłyby napłynąć do naszego kraju i dać miejsca pracy? Jakie pieniądze przyjdą do kraju gdzie jest zamach stanu i morderstwa polityczne. (...) Robi krzywkę Polkom i Polkom, wszystkim, którzy chcą normalnie żyć i się rozwijać. Druga linia moja patrzenia na to, to jest smutne patrzeć na to, jak ktoś dramatycznie nie umie przegrywać. Jedyne co przychodzi mu do głowy to używać pojęć opisujących świata, którego nie ma - mówił.

CZYTAJ: Hołownia o awanturze przed Sejmem. Posłowie PiS odpowiedzą za atak na straż marszałkowską? !

Jak dodał czasem jego koledzy i koleżanki mają do niego pretensje, e daje się Kaczyńskiemu wypowiadać: - Niech Polacy zobaczą i usłyszą, co mówi ten, w którym pokładali nadzieje przez osiem lat. Co myśli o kraju, który my widzimy za oknami i który on widzi.

'ŻENUJĄCA jest rozmowa o tym'' - Izabela Bodnar ( RAPORT) Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.