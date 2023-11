Sejm. Posłów czekają burzliwe obrady. Prace nad komisjami śledczymi! [RELACJA NA ŻYWO I WIDEO 28.11.2023]

Na temat komisji śledczych głos zabrał też Miłosz Motyka, rzecznik PSL. W rozmowie z PAP wskazał, że ostateczne decyzje ws. kandydatów na członków trzech komisji śledczych jeszcze nie zapadły. - W PSL jest wielu sprawnych parlamentarzystów, którzy mają doświadczenie potrzebne do pracy w komisji śledczej. Są to na pewno Krzysztof Paszyk jako szef naszego klubu i prawnik mający doświadczenie w pacach komisji śledczej, Krzysztof Hetman, czy Adam Orliński. To tylko niektóre z nazwisk, o których będziemy rozmawiać na następnym posiedzeniu klubu – przyznał.