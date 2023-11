PILNE wystąpienie Tuska. Szef PO zapowiada powołanie trzech komisji śledczych! Tak chce rozliczyć PiS!

Co z Trybunałem Stanu dla Andrzeja Dudy? Nowy członek KRS zabrał głos

Prezydent ma powody do obaw?

Posłanka Polski 2050: Ciężko stwierdzić, co ma w głowie Morawiecki

Lubnauer grzmi: PiS to szabrownicy

Tusk ostro: Pan Morawiecki nie ma żadnej możliwości skompletowania większości

Donald Tusk ocenił misję tworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego, którą to przekazał mu prezydent Andrzej Duda : - Cały czas widzimy konsekwencje decyzji prezydenta Dudy. Pan Morawiecki nie ma żadnej możliwości skompletowania większości. Szkoda każdego dnia. Nie ma żadnych wątpliwości, że te próby tworzenia rządu przez pana Morawieckiego będą kosztowały Polki i Polaków dużo nerwów i pieniędzy. Nie możemy marnować czasu. Dlatego przygotowaliśmy projekty uchwał i ustaw, które będziemy chcieli procedować w najbliższych dniach i tygodniach. - przekazał szef Platformy Obywatelskiej, a także kandydat opozycji na premiera.

Szef PO przyznał, że: - Rok temu wspólnie z tysiącami Polek i Polaków zebraliśmy pół miliona podpisów pod projektem in vitro. Ustawa o finansowaniu in vitro jest przedsięwzięciem całej koalicji demokratycznej. Polki i Polacy odzyskają nadzieję na macierzyństwo! - mówił w Sejmie w czasie konferencji prasowej. Wiadomo, że już jutro (w środę 22 listopada) posłowie zajmą się tą sprawą, odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o refundacji in vitro.

Donald Tusk zapowiada powołanie trzech komisji śledczych! Tak chce rozliczyć PiS?!

Tusk przyznał też, że w przyszły wtorek powołane zostaną komisje śledcze ds. tzw. wyborów kopertowych, zaś do końca roku kolejne dwie komisje ds. afery wizowej i ds. Pegasusa.

Szef PO zapowiedział także, że złożony zostanie projekt ujawniający majątki prezydentów miast i burmistrzów i jak zapowiedział: - Odwołamy skład komisji ds. wpływów rosyjskich. Donald Tusk też wprost powiedział: - Mamy większość, żeby postawić przed Trybunałem Stanu prezesa NBP. Będziemy analizować tę sprawę.

