Cała prawda o prezesie Kaczyńskim. Mało kto, zna te fakty. Bliscy współpracownicy ujawniają

Partia jako fundament władzy

Jarosław Kaczyński od początku swojej politycznej kariery stawiał na ścisłą kontrolę nad partią jako fundamentem trwałego sukcesu. W słynnym już wywiadzie z 1994 r. z Teresą Torańską (+69 l.) został zapytany o wymarzoną dla siebie rolę. - Najbardziej chciałbym być szefem bardzo silnej, wpływowej, współtworzącej albo tworzącej rząd partii – mówił Kaczyński.

- Niektórzy odbierali tę wypowiedź jako żart, ale to prawda i kluczowe założenie. Wiedział, że kontrola nad partią daje stałą obecność w polityce. Jeśli nawet ponosi się porażki, to z partią można przetrwać i do władzy wrócić – twierdzi dr Andrzej Anusz (60 l.). Jeden z założycieli Porozumienia Centrum, czyli pierwszej partii Kaczyńskiego, przypomina, jak inne było PC i jej ówczesny prezes w porównaniu z PiS. - Kiedy w 1992 r. prezes przez 3 miesiące nie zwoływał Rady Politycznej został ukarany naganą przez Sąd Partyjny. Dzisiaj to niewyobrażalne, żeby partyjne organy ukarały Kaczyńskiego – śmieje się Anusz.

PC było masowym ruchem, który z czasem wymknął się prezesowi spod kontroli. Kiedy więc tworzył PiS, wiedział już, że nie może powtórzyć starych błędów. - Tym razem stworzył tzw. partią lekką. Nie potrzebował mas, ale wypróbowanego towarzystwa. Do PiS-u nigdy nie było łatwo się zapisać. Kaczyński żelazną ręką trzymał też zawsze statut partii i jej finanse, a do tego dochodzi wielki autorytet polityczny - mówi Anusz. Pierwszym prezesem formacji był Lech Kaczyński (+60 l.), ale kiedy w 2003 r. przeniósł się do warszawskiego ratusza na czele partii zastąpił go brat.

- Dominacja Jarosława była taki silna, że wszyscy ustawiali się do niego jak słoneczniki do słońca – mówi Joanna Kluzik-Rostkowska. - Mężczyźni wręcz się go bali. Nie raz słyszałam "dobra, powiem mu o tym" przed wejściem do gabinetu prezesa, a potem nawet twardzi faceci miękli i zmieniali zdanie. Prezes nie krzyczał, nie musiał, wystarczało delikatne okazanie niezadowolenia - wspomina posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Rozgrywał nas jak dzieci

Zdarzały się jednak chwile zapomnienia. - Lata temu na jednym z posiedzeń klubu prezes przerwał wypowiedź Marzeny Wróbel. - Teraz ja mówię - zareagowała posłanka. Sala dosłownie zamarła, ale prezes pozwolił jej dokończyć wypowiedź. Wbrew temu czego wielu się spodziewało, później w żaden sposób jej nie zdyscyplinował, a ni nie ukarał – wspomina poseł PiS proszący o zachowanie anonimowości.- Bywało, że profesorów czy ministrów rozgrywał jak dzieci. Napuszczał ich na siebie, wyciągał informacje, apogeum tych rozgrywek było zawsze konstruowanie list do krajowego czy europejskiego parlamentu – dodaje nasz rozmówca.

Z kolei Tadeusz Cymański (70 l.) podkreśla, że dzisiaj Jarosław Kaczyński tylko umacnia swoją pozycję i w PiS nie ma nawet mowy, żeby ktoś pozwolił sobie kwestionować jego przywództwo. - Jego poglądy i opinie niemal bezwiednie wcielane są w życie. Nie musi nawet o to szczególnie zabiegać. Pomimo upływu lat jego pozycja jest absolutna i niezagrożona – mówi Cymański. I dlatego jak twierdzi Krzysztof Łapiński (47 l.), wybór prezesa na kolejną kadencję to już tylko formalność. - Tym bardziej po wyborach prezydenckich wygranych przez Karola Nawrockiego. Wybór dokona się więc zapewne przy zaledwie pojedynczych głosach przeciwnych tej kandydaturze - uważa był rzecznik PiS.

