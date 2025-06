Andrzej Duda niespodziewanie w Kijowie. Prezydent RP z tajną wizytą na Ukrainie

Niezapowiedziane przyjazdy prezydentów do strefy działań wojennych stały się od 2022 roku wyrazem politycznej solidarności i jednoznacznego wsparcia dla broniącego się państwa ukraińskiego. Kancelaria Prezydenta RP potwierdziła wizytę w mediach społecznościowych, publikując nagranie z powitania Andrzeja Dudy na kijowskim dworcu.

Oficjalna agenda wizyty nie została ujawniona, ale z przecieków wiadomo, że poruszone mają zostać tematy związane z dalszymi dostawami uzbrojenia, koordynacją wsparcia humanitarnego i przygotowaniami do nadchodzącego szczytu NATO.

Szósta wizyta Dudy w Ukrainie. Każda miała znaczenie

Prezydent RP odwiedził Ukrainę już kilkukrotnie od początku wojny. Pierwsza wizyta miała miejsce 23 lutego 2022 roku – dosłownie dzień przed rosyjską inwazją – gdy Duda udał się do Kijowa razem z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Kolejne podróże odbywał w maju i sierpniu 2022 roku, a także w czerwcu 2023 r., tuż przed szczytem NATO w Wilnie, oraz w sierpniu ub.r., gdy wziął udział w obchodach 33-lecia Niepodległości Ukrainy.

Za każdym razem jego obecność była sygnałem politycznym – nie tylko wobec Moskwy, ale także wobec partnerów z Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Duda należał do pierwszych przywódców, którzy otwarcie wspierali dążenia Ukrainy do integracji euroatlantyckiej – i jako jeden z pierwszych przemawiał przed Radą Najwyższą Ukrainy w warunkach wojny.

W tle napięcia z Ukrainą i wybory prezydenckie w Polsce

Choć dzisiejsza wizyta przebiega w przyjaznym tonie, stosunki Warszawy i Kijowa nie są wolne od napięć. W ostatnich miesiącach spory dotyczyły m.in. tranzytu ukraińskiego zboża, różnic w podejściu do polityki migracyjnej oraz rozliczeń finansowych związanych z pomocą militarną i cywilną.

Dla Andrzeja Dudy, którego kadencja dobiega końca w 2025 roku, wyjazd do Kijowa to także element budowania politycznego dziedzictwa. Prezydent wielokrotnie podkreślał, że obrona Ukrainy to nie tylko sprawa bezpieczeństwa w regionie, ale także kwestia historycznej odpowiedzialności Polski.

28 czerwca – symboliczna data

Dzień Konstytucji Ukrainy obchodzony jest corocznie 28 czerwca – na pamiątkę przyjęcia ustawy zasadniczej w 1996 roku. Tego dnia w kraju organizowane są uroczystości państwowe, koncerty i spotkania obywatelskie. Tegoroczne obchody mają szczególne znaczenie – odbywają się w czasie trwającej wojny, pod presją codziennych ataków rakietowych i dramatycznej sytuacji na froncie wschodnim.

Wizyta prezydenta Dudy w takim dniu nie jest przypadkiem. To jasny sygnał polityczny: Polska stoi przy Ukrainie nie tylko w wymiarze wojskowym, ale i symbolicznym – jako partner w budowie demokratycznego, europejskiego państwa.

