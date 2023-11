W wigilię sklepy będą czynne, bo wtedy wypada niedziela handlowa? Jest nowa propozycja. Szymon Hołownia wyjaśnia, co dalej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi handlu w niedzielę w tym roku w grudniu są dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia: 17 i 24 grudnia. Sęk w tym, że jedna z tych niedziel, to wigilia. Dlatego też na niewiele ponad miesiąc przed świętami PiS złożyło rządowy projekt ustawy, który proponuje przesunięcie niedzieli handlowej z 24 grudnia na 10 grudnia. Jednak tego dnia sklepy mogłyby być czynne jedynie do godz. 14.00. Jak napisano w uzasadnieniu projektu, zmiana ta jest proponowana, ponieważ: - (...) wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i handlu, proponuje się ustanowienie tzw. niedzieli handlowej na dzień 10 grudnia 2023 r., co pozwoli na realizację planów zakupowych – w tym przypadku proponuje się jednak ograniczenie handlu do godz. 14.00 z uwagi na niniejszą propozycję zniesienia zakazu w tym dniu, która zmienia ustalony porządek prawny, w związku z ułożeniem się kalendarza świąt w 2023 r.

Tymczasem w czwartek 23.11 pojawił się kolejny projekt zmian dotyczących handlu w niedzielę w kontekście wigilii. Został złożony przez Polskę 2050. Wynika z niego, podobnie jak w przypadku rządowego projektu, by w wigilię 24 grudnia sklepy były zamknięte, czyli by była to niedziela objęta zakazem handlu, a w zamian proponowane jest, by dwie niedziele poprzedzające niedzielę wigilijną, były niedzielami handlowymi. Jak wskazano w uzasadnieniu: - W aktualnym stanie prawnym niedziela przypadająca na dzień 24 grudnia jest jedną z niedziel handlowych poprzedzających pierwszy dzień Bożego Narodzenia. (...) Jednocześnie w projekcie ustawy proponuje się, by w przypadku gdy wigilia przypada na niedzielę dwie poprzedzające ją niedziele były tzw. niedzielami handlowymi - czytamy w projekcie ustawy, którą złożyła Polska 2050. Tym, co różni obie propozycje jest więc kwestia godzin otwarcia sklepów 10 grudnia. W projekcie rządowym godziny otwarcia są zaproponowane do 14:00, w projekcie Polski 2050 nie ma o tym mowy.

Hołownia o pracach nad zmianami ws. handlu w niedzielę wigilijną: To nie jest skompilowany projekt

Głos na temat zmian dotyczących niedzieli handlowych w grudniu i kwestii wigilii zabrał marszałek Szymon Hołownia. W czasie konferencji prasowej, na której przedstawiał plan prac Sejmu na wtorek 28.11, czyli na kolejny dzień 1. posiedzenia. Jak powiedział posłowie zajmą się sprawą niedzieli handlowej, która przypada na wigilię: - Chciałbym żebyśmy tego dnia zajęli się wniesioną przez rząd ustawą dotyczącą niedzieli handlowej, przeniesienia niedzieli handlowej z 24 na 10. To nie jest skompilowany projekt, ta ustawa trafiła do pierwszego czytania w komisji gospodarki. Mam nadzieję, że na posiedzeniu plenarnym odbędzie się jej drugie czytanie we wtorek.

