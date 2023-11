Czy w Wigilię będzie niedziela handlowa? Hołownia odpowiada

Tuska do Kłeczka: Proszę wyjąć rękę, jak pan do mnie mówi

O tym, które niedziele mogą być handlowe decyduje zapis w ustawie o zakazie handlu w niedziele. Aktualnie zakłada ona, że sklepy będą czynne 24 grudnia, o czym zdecydował dawno temu rząd i parlament. Odchodzący wkrótce rząd premiera Mateusza Morawieckiego (55 l.) przygotował jednak nowelizację ustawy, aby w Wigilię sklepy były zamknięte. W zamian otwarte będą 10 grudnia. Co o tym sądzi murowany kandydat na ministra finansów? - Wielu Polaków robi zakupy często na ostatnią minutę. Jeśli 24 grudnia sklepy będą zamknięte, to dla wielu polskich rodzin będzie to problem – stwierdził Andrzej Domański w Radiu Zet.

Deklaracja marszałka Sejmu

Rządowy projekt nowelizacji ustawy trafił już do Sejmu. Marszałek Szymon Hołownia (47 l.) obiecuje, że szybko trafi pod obrady. - Ustawa jest pilna w tym sensie, że 24 grudnia nie poczeka, więc nadamy jej numer druku i trafi do obiegu z pamięcią o tym, że trzeba to zrobić w miarę szybko – powiedział Hołownia. Ocenił także, że terminy handlowych niedziel były znane od dawna, więc można było wcześniej zgłosić poprawkę. ABR

1. Posiedzenie Sejmu - dzień trzeci, 21 listopada 2023 r.