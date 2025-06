Tomasz Lis w tarapatach! Zwyzywał Karola Nawrockiego i się doigrał. Sprawa trafiła do Adama Bodnara

PSL rozważa koalicję z PiS? Leszek Miller: No, to już po ptakach

Janusz Wojciechowski domaga się ścigania Tomasza Lisa za znieważenie Karola Nawrockiego

Janusz Wojciechowski, polityk PiS i były komisarz UE ds. rolnictwa, skierował wniosek do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o wszczęcie postępowania w sprawie wypowiedzi Tomasza Lisa. Wojciechowski uważa, że wpis dziennikarza pomawia i znieważa prezydenta elekta, Karola Nawrockiego. O co dokładnie chodzi? Tomasz Lis w piątek, 6 czerwca, opublikował na platformie X wpis, w którym stwierdził, że "Polska musi wiedzieć, czy naprawdę wybrała alfonsa. Musi. Żeby nie oszaleć". Te słowa wywołały oburzenie i spotkały się z ostrą reakcją Janusza Wojciechowskiego. Wpis Tomasza Lisa był reakcją na artykuł opublikowany przez Onet, w którym dziennikarze napisali, że "Karol Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz". Karol Nawrocki zaprzeczył tym doniesieniom i pozwał portal, ale nie w trybie wyborczym.

"To jest wpis, panie Lis, który spełnia wszystkie warunki odpowiedzialności karnej za pomówienie plus znieważenie. Artykuł 212 par. 2 (pomówienie za pomocą środków masowego komunikowania - red.) i 216 par. 2 (znieważenie za pomocą wspomnianych środków - red.) w związku z artykułem 11 par. 1 kodeksu karnego (ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo - red.). Napiszę wniosek, by prokuratura objęła to ściganiem z urzędu w trybie artykułu 60 kpk. (w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie albo jako oskarżyciel publiczny wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności lub interes społeczny - red.)" - napisał Wojciechowski na platformie X.

Wniosek do Adama Bodnara

Janusz Wojciechowski nie poprzestał na publicznej krytyce. Złożył oficjalny wniosek do Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości, domagając się interwencji prokuratury. "Niech dla oszczerców skończą się żarty, a zaczną schody. Tak nikczemne znieważanie przyszłej głowy państwa musi być powstrzymane. W interesie społecznym. Poniżej mój wniosek do Adama Bodnara o wszczęcie postępowania w sprawie wypowiedzi Tomasz Lisa znieważającej Karola Nawrockiego" - dodał Janusz Wojciechowski i załączył treść pisma.

W piśmie tym polityk PiS ocenił, że wypowiedź dziennikarza "wykracza poza zakres krytyki czy opinii i ma jednoznaczny charakter zniewagi i pomówienia". W związku z tym ma ona godzić w dobre imię prezydenta elekta i narażać na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowanego stanowiska. Wojciechowski zaznaczył również, że prokuratura, oprócz wszczęcia śledztwa, powinna uwzględnić, że słowa Tomasza Lisa "noszą cechy mowy nienawiści".

Na koniec Janusz Wojciechowski zaznaczył, że podjął takie kroki, ponieważ w tej sytuacji nie można jeszcze mówić o znieważeniu prezydenta. Karol Nawrocki nie został jeszcze bowiem zaprzysiężony.

