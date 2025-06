PSL rozważa koalicję z PiS? Leszek Miller: No, to już po ptakach

Pierwsza dama pierze sama - donosi "Super Express"

W sobotni wieczór Daniel Nawrocki na swoim kanale na You Tube zamieścił wywiad ze swoją mamą Martą Nawrocką. W rozmowie tej pojawiło się nawiązanie do publikacji "Super Expressu". - Nagłówek: pierwsza dama pierze sama. Mnie to naprawdę rozbawiło - mówi Daniel Nawrocki, pokazując stronę internetową "Super Expressu". I dodaje: pięć dni minęło od wyników wyborów, a już cię media atakują, nie możesz sama pójść do apteki czy do sklepu. Fotografują, są ciekawi. Co się zmieniło w twoim życiu?. Nawrocka z uśmiechem przyznaje, że pierze sama, sprząta sama, robi zakupy sama.

I jest na to dowód. "Martę Nawrocką, przyszłą pierwszą damę, uchwycono w sytuacji bliskiej każdemu z nas – wieszała pranie na balkonie swojego mieszkania w Gdańsku" - donosi "Super Express". "To, co widzimy na tych zdjęciach, to nie tylko przyszła pierwsza dama, ale też kobieta, która nie boi się codzienności. Marta Nawrocka mimo wielkiego wyborczego sukcesu swojego męża ciągle pewnie stoi nogami na ziemi, a będąc bardziej precyzyjnym na balkonie. Z gracją godną baletnicy i widoczną wprawą zawiesza na suszarkę kolejne bluzki, koszule i kolejne skarpetki. Przy trójce dzieci raczej nietrudno o nabranie doświadczenia w tej czynności" - czytamy.

Przyszłość Marty Nawrockiej

Tymczasem przed rodziną Nawrockich wiele zmian. Niebawem wszyscy przeprowadzają się do Warszawy. Najprawdopodobniej Nawrocka nie będzie musiała już robić zakupów czy wieszać prania. Przed żoną nowego prezydenta będą stały inne wyzwania. Po rozmowie z synem już można przewidzieć, że raczej będzie to aktywna pierwsza dama. Ale czy dostanie wsparcie wszystkich Polek? Marta Nawrocka zaprosiła właśnie kobiety do Warszawy. Ale zaproszenie skierowała wyraźnie do tych pań, które wsparły w kampanii ją i jej męża.