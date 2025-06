jak to jest?

Czy pierwsza dama musi rezygnować z pracy? Marta Nawrocka jest aktywna zawodowo

W Polsce pierwsza dama to nie tylko towarzyszka męża prezydenta w ważnych wydarzeniach. Zwykle polskie prezydentowe mają także swoje obszary działań. Szczególnie zapamiętane zostało to, co robił niegdyś Jolanta Kwaśniewska, która do dziś jest stawiana za wzór pierwszej damy i wygrywa wszelkie rankingi popularności. Niebawem pierwszą damą będzie Marta Nawrocka. Wiadomo, że zanim poszła na urlop z powodu kampanii męża, była aktywna zawodowo. Czy pierwsza dama musi rezygnować z pracy?