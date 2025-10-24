Nowy sondaż pojawił się tuż przed weekendem. W dwóch partiach nie będzie on wesoły

- Najnowszy sondaż preferencji politycznych przynosi znaczące zmiany na scenie politycznej tuż przed weekendem.
- Dwie z partii tworzących obecną koalicję rządzącą odnotowują wyraźny spadek poparcia.
- Sprawdź wyniki sondażu CBOS.
Najnowszy sondaż preferencji partyjnych przeprowadzony przez CBOS w dniach 15-17 października przynosi ciekawe informacje na temat nastrojów wyborców. Z badania wynika, że największym poparciem wciąż cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddałoby 31,2 proc. ankietowanych, gdyby wybory miały się odbyć w nadchodzącą niedzielę. Niewiele mniej, bo 28,1 proc. popiera Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacja Wolność i Niepodległość cieszy się poparciem na poziomie 12,4 proc., zajmując tym samym trzecie miejsce w sondażu.
Poza czołową trójką na polskiej scenie politycznej wciąż pozostają ugrupowania, które realnie mogą powalczyć o mandaty w Sejmie. Wyniki najnowszego sondażu dają im nadzieję na przekroczenie progu wyborczego i wprowadzenie swoich przedstawicieli do parlamentu. Zgodnie z omawianym badaniem szansę na znalezienie się w Sejmie mają:
- Konfederacja Korony Polskiej – ugrupowanie Grzegorza Brauna cieszy się poparciem na poziomie 9,9 proc. respondentów.
- Lewica – formacja ta może liczyć na poparcie 6,5 proc. ankietowanych.
- Razem – partia ta balansuje na granicy progu wyborczego, uzyskując 5,2 proc. poparcia.
Co z PSL i Polską 2050?
Niestety, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) oraz Polski 2050 wyniki sondażu CBOS nie są zanadto optymistyczne. PSL z poparciem 3,3 proc. oraz Polska 2050 z poparciem 2,5 proc. nie przekroczyłyby progu wyborczego, gdyby wybory odbyły się w połowie października. Z całą pewnością włodarze obu partii mają więc o czym myśleć w nadchodzący weekend.