Nowy sondaż pojawił się tuż przed weekendem. W dwóch partiach nie będzie on wesoły

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-10-24 17:00

W piątkowe popołudnie (24 października 2025 roku) CBOS postanowił opublikować wyniki swojego najnowszego sondażu poparcia partyjnego. Najnowsze badanie wskazuje, bez większego zaskoczenia, na prowadzenie Koalicji Obywatelskiej, za którą plasuje się Prawo i Sprawiedliwość. Prawdziwą niespodzianką jest bardzo wysoki wynik ugrupowania Grzegorza Brauna, natomiast w dwóch partiach opublikowane wyniki z pewnością spaskudzą pozytywny nastrój.

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Sławomir Mentzen

i

Autor: ART SERVICE/SUPER EXPRESS, MARCIN GADOMSKI/SUPER EXPRESS, PAWEŁ DĄBROWSKI/SUPER EXPRESS/ Shutterstock
  • Najnowszy sondaż preferencji politycznych przynosi znaczące zmiany na scenie politycznej tuż przed weekendem.
  • Dwie z partii tworzących obecną koalicję rządzącą odnotowują wyraźny spadek poparcia.
  • Sprawdź wyniki sondażu CBOS.

Najnowszy sondaż preferencji partyjnych przeprowadzony przez CBOS w dniach 15-17 października przynosi ciekawe informacje na temat nastrojów wyborców. Z badania wynika, że największym poparciem wciąż cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddałoby 31,2 proc. ankietowanych, gdyby wybory miały się odbyć w nadchodzącą niedzielę. Niewiele mniej, bo 28,1 proc. popiera Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacja Wolność i Niepodległość cieszy się poparciem na poziomie 12,4 proc., zajmując tym samym trzecie miejsce w sondażu.

Poza czołową trójką na polskiej scenie politycznej wciąż pozostają ugrupowania, które realnie mogą powalczyć o mandaty w Sejmie. Wyniki najnowszego sondażu dają im nadzieję na przekroczenie progu wyborczego i wprowadzenie swoich przedstawicieli do parlamentu. Zgodnie z omawianym badaniem szansę na znalezienie się w Sejmie mają:

  • Konfederacja Korony Polskiej – ugrupowanie Grzegorza Brauna cieszy się poparciem na poziomie 9,9 proc. respondentów.
  • Lewica – formacja ta może liczyć na poparcie 6,5 proc. ankietowanych.
  • Razem – partia ta balansuje na granicy progu wyborczego, uzyskując 5,2 proc. poparcia.

Co z PSL i Polską 2050?

Niestety, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) oraz Polski 2050 wyniki sondażu CBOS nie są zanadto optymistyczne. PSL z poparciem 3,3 proc. oraz Polska 2050 z poparciem 2,5 proc. nie przekroczyłyby progu wyborczego, gdyby wybory odbyły się w połowie października. Z całą pewnością włodarze obu partii mają więc o czym myśleć w nadchodzący weekend.

BADANIE CBOS
SONDAŻ