Nowy sondaż pojawił się tuż przed weekendem. W dwóch partiach nie będzie on wesoły

Najnowszy sondaż preferencji politycznych przynosi znaczące zmiany na scenie politycznej tuż przed weekendem.

Dwie z partii tworzących obecną koalicję rządzącą odnotowują wyraźny spadek poparcia.

Sprawdź wyniki sondażu CBOS.

Najnowszy sondaż preferencji partyjnych przeprowadzony przez CBOS w dniach 15-17 października przynosi ciekawe informacje na temat nastrojów wyborców. Z badania wynika, że największym poparciem wciąż cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddałoby 31,2 proc. ankietowanych, gdyby wybory miały się odbyć w nadchodzącą niedzielę. Niewiele mniej, bo 28,1 proc. popiera Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacja Wolność i Niepodległość cieszy się poparciem na poziomie 12,4 proc., zajmując tym samym trzecie miejsce w sondażu.

Zobacz: Wstrząsające słowa Krystyny Pawłowicz. Wprost ciężko uwierzyć w to, co ją spotkało!

Poza czołową trójką na polskiej scenie politycznej wciąż pozostają ugrupowania, które realnie mogą powalczyć o mandaty w Sejmie. Wyniki najnowszego sondażu dają im nadzieję na przekroczenie progu wyborczego i wprowadzenie swoich przedstawicieli do parlamentu. Zgodnie z omawianym badaniem szansę na znalezienie się w Sejmie mają:

Konfederacja Korony Polskiej – ugrupowanie Grzegorza Brauna cieszy się poparciem na poziomie 9,9 proc. respondentów.

Lewica – formacja ta może liczyć na poparcie 6,5 proc. ankietowanych.

Razem – partia ta balansuje na granicy progu wyborczego, uzyskując 5,2 proc. poparcia.

Co z PSL i Polską 2050?

Niestety, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) oraz Polski 2050 wyniki sondażu CBOS nie są zanadto optymistyczne. PSL z poparciem 3,3 proc. oraz Polska 2050 z poparciem 2,5 proc. nie przekroczyłyby progu wyborczego, gdyby wybory odbyły się w połowie października. Z całą pewnością włodarze obu partii mają więc o czym myśleć w nadchodzący weekend.

Sonda Czy zgadzasz się z Andrzejem Rozenkiem, że partia Grzegorza Brauna powinna zostać zdelegalizowana? Absolutnie nie, to populistyczne brednie Oczywiście, że tak! Im szybciej, tym lepiej Jest mi to zupełnie obojętne Nie mam zdania na ten temat