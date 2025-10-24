Ostre słowa Tuska pod adresem Kaczyńskiego: "wariat albo ruski agent". O co chodzi?

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-10-24 20:47

Burza polityczna rozpętała się po pierwszym dniu konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, gdzie prezes partii, Jarosław Kaczyński, przedstawił swoją wizję przyszłości Polski i Europy. Jego słowa o "niemiecko-brukselskiej" koncepcji, rzekomo zmierzającej do powstania "nowego imperium" pod przewodnictwem Niemiec, wywołały lawinę komentarzy i reakcji ze strony polityków różnych opcji. Premier Donald Tusk odniósł się do tego na platformie X.

Donald Tusk uspokaja w sprawie dronów: „Nie ma powodu do paniki”. Wojsko nadal prowadzi poszukiwania

i

Donald Tusk, premier Polski, przemawiający za mównicą, w tle czerwona ściana. Tusk ma na sobie granatowy garnitur i krawat w kropki. Jest to zdjęcie realne, nawiązujące do budżetu na 2026 rok, o którym można przeczytać na Super Biznes.
  • Jarosław Kaczyński na konwencji PiS przedstawił "niemiecko-brukselską" koncepcję, która ma prowadzić do dominacji Niemiec i stworzenia "nowego imperium".
  • Prezes PiS oskarżył Niemcy i Francję o próbę "zabrania państwa" Polsce, a biurokrację europejską o dążenie do tego. 
  • Politycy innych ugrupowań, w tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk, skrytykowali słowa Kaczyńskiego, wskazując na zagrożenie ze wschodu i nazywając jego wypowiedź "wariacką" lub "ruską agenturą".
  • Wypowiedź Kaczyńskiego wpisuje się w narrację PiS o obronie suwerenności Polski przed wpływami zewnętrznymi, wzbudzając obawy o populizm i sianie nieufności wobec sojuszników.

Kaczyński o "niemiecko-brukselskiej" koncepcji

Podczas piątkowej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, Jarosław Kaczyński przedstawił swoją wizję przyszłości Polski i Europy. W swoim wystąpieniu skupił się na, jak to określił, dwóch konkurujących ze sobą koncepcjach. Jedną z nich nazwał "niemiecko-brukselską". — Jedna z nich, niemiecko-brukselska, zakłada powstanie państwa hegemonialnego — ocenił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS wyraził przekonanie, że procesy, które rozpoczęły się po II wojnie światowej, mają prowadzić do dominacji Niemiec i stworzenia "czegoś w rodzaju nowego imperium". — Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi. Nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska pali się aż do tego. Amerykanie — nie — zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Słowa Jarosława Kaczyńskiego wywołały natychmiastową reakcję ze strony polityków innych ugrupowań. Do sprawy odniósł się m.in. minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz. — Zagrożenie jest ze wschodu, a nie z zachodu i to warto przypomnieć politykom PiS — podkreślił polityk.

Minister obrony, pośrednio nawiązując do słów prezesa PiS, podkreślił, że priorytetem dla Polski powinno być skupienie się na zagrożeniach płynących ze wschodu, a nie szukanie wrogów na zachodzie.

Ostry komentarz Donalda Tuska

Również premier Donald Tusk odniósł się do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, komentując sprawę w mediach społecznościowych. Jego reakcja była krótka, ale dosadna. „Niemcy i Francja chcą nam zabrać państwo” - ogłosił Jarosław Kaczyński. Sąsiadka mówi o takich przypadkach, że wariat albo ruski agent" - napisał Tusk na platformie X.

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego wpisuje się w narrację często prezentowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, która akcentuje obronę polskiej suwerenności przed wpływami zewnętrznymi, zwłaszcza ze strony Unii Europejskiej i Niemiec. Krytycy tej narracji zarzucają jej populizm i sianie nieufności wobec sojuszników.

Słowa prezesa PiS padają w okresie intensywnej debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej, w tym propozycji zmian traktatowych, które mają na celu wzmocnienie integracji europejskiej. Część polityków, w tym również w Polsce, obawia się, że takie zmiany mogą prowadzić do ograniczenia suwerenności państw członkowskich.

2025_08_23_Duda Kaczyński
Quiz: My podajemy nazwisko, a Ty dopasowujesz partie. Pytania proste jak drut!
Pytanie 1 z 15
Jarosław Kaczyński:
Przeczytaj także:
Donald Tusk spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Brukseli. O czym rozmawiali?
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK