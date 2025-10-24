Nowoczesna, po 10 latach działalności, rozwiązała się zdecydowaną większością głosów (146 za, 8 przeciw), aby dołączyć do nowego projektu politycznego tworzonego z Platformą Obywatelską i Inicjatywą Polską.

Decyzja ta oznacza, że Nowoczesna nie kończy swojej idei, lecz przechodzi do nowego etapu, wnosząc swoją energię i determinację do Koalicji Obywatelskiej.

Członkowie Nowoczesnej, liczącej ponad 800 osób, będą teraz składać deklaracje o zamiarze udziału w nowej organizacji, z nadzieją na kontynuowanie swoich aspiracji politycznych.

Proces likwidacji partii, wraz z zajęciem się zobowiązaniami, będzie przebiegał zgodnie z prawem, pod nadzorem wyznaczonego likwidatora, Michała Prądzyńskiego.

W piątek wieczorem, 24 października 2025 roku, zebrała się krajowa konwencja Nowoczesnej, aby podjąć kluczową decyzję o przyszłości partii. W związku z planowanym na sobotę ogłoszeniem przez Platformę Obywatelską utworzenia wspólnego ugrupowania z Nowoczesną i Inicjatywą Polską, delegaci stanęli przed wyborem: kontynuować działalność pod szyldem Nowoczesnej, czy dołączyć do nowego projektu. Jak poinformował dziennikarzy dotychczasowy przewodniczący ugrupowania, a zarazem rzecznik rządu, Adam Szłapka, decyzja o rozwiązaniu partii zapadła zdecydowaną większością głosów.

Adam Szłapka podkreślił, że to nie koniec idei, które przyświecały Nowoczesnej. "Po tych 10 latach, myślę że dobrych 10 latach, zapadła nasza wspólna decyzja, całej konwencji o tym, że chcemy uczestniczyć w tym kolejnym etapie. Koalicja Obywatelska to jest dobry projekt dla Polski" - powiedział Szłapka.

Zaznaczył również, że "Projekt Nowoczesnej nie kończy się - dołącza do większego projektu i będzie współtworzyć ważny element polskiej polityki. Projektu Nowoczesnej nie kończymy, przechodzimy do nowego etapu i całą naszą energię i determinację dokładamy do tego projektu".

Szczegóły głosowania i przyszłość członków

Ustępujący przewodniczący Adam Szłapka zapewnił, że "wszystko odbyło się zgodnie ze statutem". Z kolei ustępujący sekretarz generalny Nowoczesnej, Sławomir Potapowicz, poinformował, że za uchwałą o samorozwiązaniu opowiedziało się 146 osób, 8 było przeciw, a 3 wstrzymały się od głosu.

Szłapka przyznał, że głosy przeciwne samorozwiązaniu były wyrazem "pewnego sentymentu". Podkreślił jednak, że "To był bardzo dobry czas i Nowoczesna dużo wniosła do polskiej polityki, ale myślę że nawet ci którzy mieli wątpliwości będą chcieli uczestniczyć w tym nowym projekcie". Wyraził przekonanie, że zdecydowana większość członków Nowoczesnej, "poza sporadycznymi wyjątkami", znajdzie się w nowym ugrupowaniu.

Sławomir Potapowicz dodał, że członkowie Nowoczesnej będą teraz składać w regionach deklaracje o zamiarze udziału w nowej organizacji. Zaznaczył, że "To się w większości pokrywa z liczbą członków". Poinformował również, że partia liczy ponad 800 osób, dzielących się na członków zwyczajnych i wspierających.

Likwidacja i zobowiązania partii

Adam Szłapka poinformował, że wszelkimi zobowiązaniami partii zajmie się likwidator, a cały proces będzie przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem. Na likwidatora Nowoczesnej został wyznaczony Michał Prądzyński.

Nowoczesna powstała w 2015 roku. Jej założycielem i pierwszym przewodniczącym był Ryszard Petru. Kolejnymi liderami byli Katarzyna Lubnauer (w latach 2017-2019) oraz Adam Szłapka (od 2019). W wyborach parlamentarnych w 2015 roku Nowoczesna startowała samodzielnie, zdobywając znaczący wynik i wprowadzając swoich przedstawicieli do Sejmu. W 2019 i 2023 roku partia startowała w ramach Koalicji Obywatelskiej, przyczyniając się do sukcesu tego bloku wyborczego. Teraz, po 10 latach działalności, Nowoczesna oficjalnie kończy swoją działalność, a jej członkowie mają nadzieję na kontynuowanie swoich politycznych aspiracji w ramach nowego, szerszego projektu.

