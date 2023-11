Były minister rolnictwa Robert Telus poszedł na pożegnalną kolację. Wybrał kaczkę: Najadłem się do syta!

Wiadomość o możliwym terminie expose premiera Mateusza Morawieckiego przekazał w czasie rozmowy na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller: - To będzie najprawdopodobniej w tym końcowym terminie dwutygodniowym, który wynika z konstytucji - zapowiedział polityk. Zapytany o konkretną datę i to czy w takim razie Morawiecki wygłosi exposé w poniedziałek 11 grudnia, odpowiedział: - Zapewne tak. Rzecznik podkreślił jednak, że dokładna data jest jeszcze jednak do ustalenia z marszałkiem Sejmu, czyli Szymonem Hołownią. Jak powiedział Piotr Müller o marszałku: - Który mam nadzieję spotka się z premierem choćby w zakresie omówienia ustaw, które rząd przedstawił i które przedstawimy w ciągu dwóch tygodni - zaznaczył.

Nowy rząd Mateusza Morawieckiego: pełna lista

Przypomnijmy, że w poniedziałek 27 listopada w Pałacu Prezydenckim doszło do zaprzysiężenia rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Ministrami zostali: Mariusz Błaszczak - Ministerstwo Obrony Narodowej, Dorota Bojemska - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dominika Chorosińska - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Danuta Dmowska-Andrzejuk - Ministerstwo Sportu i Turystyki, Alvin Gajadhur - Ministerstwo Infrastruktury, Anna Gembicka - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi , Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,Andrzej Kosztowniak - Ministerstwo Finansów, Ewa Krajewska - Ministerstwo Zdrowia, Anna Łukaszewska-Trzeciakowska - Ministerstwo Klimatu i Środowiska,Marlena Maląg - Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Marzena Małek - Ministerstwo Aktywów Państwowych, Krzysztof Szczucki - Ministerstwo Edukacji i NaukiPaweł Szefernaker - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szymon Szynkowski vel Sęk - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Marcin Warchoł - Ministerstwo Sprawiedliwości, Izabela Antos - minister, członek w KPRM, Jacek Ozdoba - minister, członek KPRM.

