Zaprzysiężenie rządu. Zaskakująca reakcja premiera Mateusza Morawieckiego

To już pewne: rząd premiera Mateusza Morawickiego został zaprzysiężony. Postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy w skład rady ministrów weszli:

Mariusz Błaszczak - Ministerstwo Obrony Narodowej,

Dorota Bojemska - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Dominika Chorosińska - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Danuta Dmowska-Andrzejuk - Ministerstwo Sportu i Turystyki,

Alvin Gajadhur - Ministerstwo Infrastruktury, Anna Gembicka - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi ,

Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,

Andrzej Kosztowniak - Ministerstwo Finansów, Ewa Krajewska - Ministerstwo Zdrowia,

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska - Ministerstwo Klimatu i Środowiska,

Marlena Maląg - Ministerstwo Rozwoju i Technologii,

Marzena Małek - Ministerstwo Aktywów Państwowych,

Krzysztof Szczucki - Ministerstwo Edukacji i Nauki

Paweł Szefernaker - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Szymon Szynkowski vel Sęk - Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

Marcin Warchoł - Ministerstwo Sprawiedliwości,

Izabela Antos - minister, członek w KPRM,

Jacek Ozdoba - minister, członek KPRM.

Prezydent o nowym rządzie: Jestem zbudowany ogromną reprezentacją kobiet w nowym gabinecie

W czasie uroczystości, która obyła się w Pałacu Prezydencki głos zabrał prezydent Andrzej Duda, który wskazał na dwa istotne elementy rządowej układanki: liczbę kobiet i fakt, że wielu nowych ministrów to młodzi ludzie, młodsi od niego. - Ogromnie się ucieszyłem tą propozycją pana premiera, kiedy mi ją przekazał, że tyle kobiet, rekord w dotychczasowej historii Rzeczypospolitej po 1989 roku, będzie stanowiło rząd RP i zajmie tak niezwykle odpowiedzialne i ważne stanowiska. Bardzo często słyszeliśmy do tej pory, że w wielu miejscach naszego kraju na odpowiedzialnych stanowiskach jest niedoreprezentacja kobiet, że jest ich za mało. Nie ukrywam, że zawsze podzielałem to stanowisko - mówił. I to właśnie tylko prezydent zabrał głos.

Nie zrobił tego Mateusz Morawiecki, który nie komentował zaprzysiężenia rządu. Dlaczego? Już wcześniej donoszono, że uroczystość ma nie trwać długo, a premier nie chce "celebry" rządu, który może dzierżyć władzę jedynie przez dwa tygodnie.

