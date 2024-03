Sejm. Kolejny dzień posiedzenia. Hołownia wprost o projekcie ws. aborcji [WIDEO]

W czwartek 7 marca posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego, który został zgłoszony przez grupę posłów Lewicy, PSL-TD, KO i Polski 2050-Trzecia Droga. Zgodnie z projektowaną regulacją, zmianie ulegnie m.in. brzmienie art. 197 Kk, który dotyczy definicji gwałtu. Po zmianie za gwałt uznawane będzie doprowadzenie do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody. Po południu posłowie powinni też zająć się przedstawionym przez Prezydium Sejmu projektem uchwały w sprawie nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE. - Wzywamy Komisję Europejską do przedłożenia propozycji nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE - czytamy w projekcie uchwały. Wieczorem posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego oraz ustawy o kredycie konsumenckim. Jego celem jest wyjęcie kredytów dla rolników spod przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. W harmonogramie prac na czwartek jest też: informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie działań rządu w związku z protestem rolników w Polsce. Zapraszamy do relacji z Sejmu.

