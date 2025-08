Prezydent Nawrocki przejmuje posłów PiS. Kto zasiądzie w Sejmie?

Po ogłoszeniu składu kancelarii prezydenckiej Karola Nawrockiego, czterech posłów PiS zrezygnuje z mandatów.

Zbigniew Bogucki, Adam Andruszkiewicz, Paweł Szefernaker i Marcin Przydacz obejmą nowe stanowiska.

Ich odejście otwiera drogę dla kolejnych osób z list wyborczych PiS z 2023 roku.

Dowiedz się, kto może ich zastąpić i jakie zmiany czekają Sejm!

Posłowie PiS odchodzą do kancelarii Karola Nawrockiego

Po ogłoszeniu przez Karola Nawrockiego składu jego prezydenckiej kancelarii stało się jasne, że aż czterech posłów PiS pożegna się z pracą w parlamencie. Wśród nich są Zbigniew Bogucki, Adam Andruszkiewicz, Paweł Szefernaker i Marcin Przydacz. Każdy z nich, obejmując nowe funkcje, będzie musiał złożyć mandat, co otwiera drogę dla kolejnych osób z list wyborczych PiS z 2023 roku, które nie uzyskały wtedy mandatu.

Michał Jach wraca do Sejmu za Zbigniewa Boguckiego

Szefem kancelarii prezydenta ma zostać Zbigniew Bogucki. Jego miejsce w Sejmie przypadnie Michałowi Jachowi, który zdobył blisko 12,5 tys. głosów w wyborach parlamentarnych w 2023 r. To polityk z wieloletnim doświadczeniem – zasiadał w Sejmie w latach 2005–2007 oraz 2011–2023. Ostatnio pełnił funkcję radnego sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Jak powiedział w rozmowie z Kurierem Szczecińskim: – Od wyborów sprzed dwóch lat Stargard od czasów upadku komuny pierwszy raz nie miał posła. Dobrze jest mieć przedstawiciela we władzach, zawsze to większa szansa na rozwój miasta, a także województwa.

Kto zastąpi Adama Andruszkiewicza?

Zastępcą szefa kancelarii ma zostać Adam Andruszkiewicz. Pierwsza w kolejce do przejęcia jego mandatu jest Bogumiła Olbryś, dyrektorka Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, wcześniej miejska radna. Jeśli jednak zrezygnuje, mandat może przejąć Paweł Wnukowski – prawnik i radny województwa podlaskiego z ramienia PiS.

Tomasz Rzymkowski z szansą na powrót do Sejmu

Po odejściu z Sejmu Marcina Przydacza, który będzie odpowiadał za sprawy międzynarodowe w kancelarii prezydenta, na Wiejską może wrócić Tomasz Rzymkowski. To były wiceminister edukacji, wcześniej związany z Kukiz’15 i PiS, a także jeden z bardziej rozpoznawalnych polityków Zjednoczonej Prawicy. Choć jego powrót nie jest jeszcze potwierdzony, jego nazwisko znajduje się na szczycie listy rezerwowych.

Szefernakera może zastąpić Marek Subocz

Z kolei mandat Pawła Szefernakera, który obejmie kierownictwo gabinetu prezydenckiego, może przypaść Markowi Suboczowi – radnemu województwa zachodniopomorskiego i byłemu wicewojewodzie. Na ten moment oficjalnie powrót do Sejmu zadeklarował jedynie Michał Jach.

