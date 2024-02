Sejm. Dalsze przesłuchania Dworczyka na komisji ds. wyborów kopertowych [RELACJA]

Co to jest Rada Gabinetowa? Jakie ma kompetencje?

Komisja śledcza odtajniła e-maile ze służbowej skrzynki Michała Dworczyka, z czasów, kiedy był szefem KPRM. Podczas pierwszego dnia przesłuchania konfrontowała go z nimi. W jednym z tych maili (datowanym na 13 maja 2020 r.) padło nazwisko ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego, który zasiada w komisji śledczej. W mailu tym b. szef KPRM miał napisać, że przeprowadził konsultacje z Pawłem Jabłońskim w sprawie decyzji premiera dotyczącej przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. W związku z tym, zgodnie z ustawą o komisji śledczej, Jabłońskiemu grozi wykluczenie ze składu komisji. Po ujawnieniu maila, w którym mowa była o konsultacjach z Jabłońskim przewodniczący komisji zwrócił się do jej doradców o wydanie opinii w sprawie Jabłońskiego. Zostaną one przedstawione na wtorkowym posiedzeniu. Odbędzie się też dyskusja nad wykluczeniem Jabłońskiego. Wnioskować o głosowanie nad wyłączeniem z komisji mogą jej członkowie, a także osoba wezwana przez komisję w celu złożenia zeznań.

Na wtorkowym (13 lutego) posiedzeniu kontynuowane będzie też przesłuchanie Michała Dworczyka. - Na pewno będziemy dopytywać ministra Dworczyka o zaistniałą nową sytuację, o to, kiedy pan Jabłoński doradzał panu Dworczykowi ws. uchylenia decyzji. To było przerwane przesłuchanie, więc tych pytań jest jeszcze bardzo wiele - powiedział PAP przewodniczący komisji Dariusz Joński (KO). RELACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. WYBORÓW KOPERTOWYCH. ZAPRASZAMY!

