Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Przesłuchanie Michała Dworczyka [RELACJA NA ŻYWO]

Już podczas swojego pierwszego posiedzenia komisja ustaliła, że skieruje wniosek do Prokuratora Generalnego o wystąpienie do KPRM z żądaniem zabezpieczenia danych w postaci korespondencji wysyłanej elektronicznie m.in. przez Michała Dworczyka. W grudniu 2023Sejm podjął uchwałę ws. powołania komisji śledczej do zbadania legalności wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego, jej powstanie posłowie poparli jednogłośnie.

Komisja ds. wyborów korespondencyjnych z 2020 roku ma już za sobą pierwsze przesłuchania. Przed komisją odpowiadał m.in. były minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Przypomnijmy, że przewodniczącym komisji jest poseł Dariusz Joński, a w skład komisji wchodzą: Waldemar Buda, Jacek Karnowski, Przemysław Czarnek, Bartosz Romowicz, Magdalena Filiks, Agnieszka Kłopotek, Paweł Jabłoński, Mariusz Krystian, Anita Kucharska-Dziedzic i Witold Tumanowicz. Co wydarzy się w czasie przesłuchania Michała Dworczyka? Śledźcie naszą relację na żywo z prac komisji.

