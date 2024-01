Sądne dni w prokuraturze. Kolejni prokuratorzy odwołani

Hołownia odwiedził rodzinne strony. Niewiarygodne, co dostał w prezencie!

nie wygląda to dobrze

co na to uczniowie?

Czystki w prokuraturze

Prokuratura Krajowa poinformowała w komunikacie o odwołaniu: Tomasza Pietreczeka - z funkcji Prokuratora Regionalnego w Katowicach; Marka Woźniaka - z funkcji Prokuratora Regionalnego w Krakowie; Jarosława Szuberta - z funkcji Prokuratora Regionalnego w Łodzi; Jacka Motawskiego - z funkcji Prokuratora Regionalnego w Poznaniu oraz Jerzego Dybusa - z funkcji Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie. W sobotę, 27 stycznia, zapadła decyzja o odwołaniu z delegacji oraz funkcji 10 prokuratorów - szefów Prokuratur Regionalnych i Okręgowych.

Pracę straci łącznie 144 prokuratorów

Minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Adam Bodnar już 4 stycznia polecił Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Barskiemu odwołanie z delegacji łącznie 144 prokuratorów w tym 94 z Prokuratury Krajowej oraz 50 z Prokuratur Regionalnych. 12 stycznia Bodnar wręczył Barskiemu pismo, w którym stwierdził, że "przywrócenie go do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 przez poprzedniego prokuratora generalnego Pana Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych". Oznacza, że Barski nie został przywrócony do służby, więc nie może być Prokuratorem Krajowym. Pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego został Jacek Bilewicz.

PK Jacek Bilewicz (p.o.) odwołał szefów prokuratur regionalnych z Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania i z Rzeszowa. 🔻https://t.co/JSI645bqzM— PROKURATURA (@PK_GOV_PL) January 31, 2024

Sonda Czy Zespół ds. Rozliczeń rządów PiS jest potrzebny? Uważam, że tak. Nie. Rozliczyć trzeba wszystkie poprzednie rządy.