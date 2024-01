Adam Bodnar popełnił przestępstwo?! Jest zawiadomienie do prokuratury

Czy Polacy wierzą we współpracę Andrzeja Dudy i Donalda Tuska? Miażdżące wyniki sondażu!

Polityczne trzęsienie ziemi, do którego doszło po zmianie władzy w naszym kraju, trwa w najlepsze i wciąż nie widać nadziei na ostudzenie emocji. W poniedziałkowy poranek w Sejmie kolejną cegiełkę do tzw. "wojny polsko-polskiej" postanowił dorzucić Mariusz Błaszczak z PiS, który poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury względem Adama Bodnara.

- Były rzecznik praw obywatelskich, można dziś powiedzieć rzeźnik praw obywatelskich, dopuszcza się, w naszym głębokim przekonaniu, bardzo ważnych naruszeń obowiązującego w Polsce prawa. Przypomnę, że powołał pełniącego obowiązki – wbrew prawu – prokuratora krajowego oraz powołuje także wbrew prawu prokuratorów do Prokuratury Krajowej. To jest przedmiotem naszego zawiadomienia - tłumaczył były szef MON.

Jak dodał, jest "to jest dewastacja systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce". - Przestępcy będą w uprzywilejowanej pozycji podczas postępowania sądowego, bo adwokaci będą podważać legalność występujących w procesie prokuratorów - uznał Błaszczak.

💬 Przewodniczący KP PiS @mblaszczak: W imieniu Klubu PiS, składamy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Ministra Sprawiedliwości Adma Bodnara. Były Rzecznik Praw Obywatelskich, można dziś powiedzieć rzeźnik praw obywatelskich, dopuszcza się, w naszym… pic.twitter.com/GVtiDHY4FI— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) January 29, 2024

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu PiS złożył również wniosek o wotum nieufności wobec Adama Bodnara. Poseł również wtedy argumentował to "zamachem na prokuraturę".- Jego zadania, jak widać, mają zmierzać do tego, aby zapewnić bezkarność tym, którzy reprezentują "koalicję 13 grudnia" i którzy łamią prawo, łamią konstytucję, łamią ustawy; wspomnę chociażby o zamachu na media publiczne - perorował wówczas Błaszczak.

