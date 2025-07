Desant działaczy Lewicy na PFRON. Z partią związanych jest 6 na 8 nowych dyrektorów

Ludzie Lewicy wygrali prawie wszystkie konkursy

Od początku rządów nowej koalicji ministerstwem rodziny, pracy i polityki społecznej kieruje Agnieszka Dziemianowicz - Bąk z Lewicy. Działaczy tej formacji można więc wypatrzeć w wielu agendach podległych temu resortowi. To co dzieje się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykracza jednak ponad typowe polityczne praktyki. W ostatnich miesiącach w regionalnych oddziałach funduszu zmieniło się ośmioro dyrektorów. Aż sześć z tych osób jest wprost powiązana z Lewicą do najczęściej byli kandydaci tej formacji w ostatnich wyborach samorządowych, ale też parlamentarnych. - Kluczową jest tu rola wiceprerezes PFRON Bożeny Borowiec, kandydatki do Sejmu z list Lewicy, od wielu lat związanej z partią. To ona pilnuje by ludzie partii mieli stanowiska - mówi nam osoba związana z instytucją.

I tak, Iwona Spychała-Długosz kandydatka do sejmiku z listy Lewicy stoi na czele szefowa śląskiego PFRON. W Olsztynie konkurs wygrał Robert Szyszka, który kandydował do rady powiatu oczywiście z listy Lewicy. Na Dolnym Śląsku dyrektorem jest Dariusz Daraż były przewodniczący (z ramienia SLD) rady miejskiej w Bogatyni. W lubelskim i zachodniopomorskim rządzą kandydaci Lewicy do sejmików, czyli Monika Wac i Bartosz Baszczyński. W mazowieckim rządzi warszawska radna Lewicy Kamila Gołębiowska.

To oszukiwanie się nawzajem

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy prof. Agnieszkę Dudzińską, znawcę problematyki os., niepełnosprawnych. - To nic nowego. Wszyscy tak robią. Jak przejmuje się władzę to zaspokaja się oczekiwania formacji dzięki której się doszło do władzy. PFRON jest nadzorowany przez ministerstwo, którym rządzi Lewica. Stąd dowartościowywanie też działaczy tej formacji w terenie- mówi socjolog.

Poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz mói z kolei, że partie powinny powinny postawić sprawę wprost, że po przejęciu władzy obstawiają wszystko swoimi ludźmi i biorą pełną odpowiedzialność. - Robienie takich konkursów, w których wygrywają głównie znajomi z partii nie ma przecież sensu. Wolałbym, żeby albo wszystko było przejrzyste, jeżeli chodzi o konkursy, albo żeby można było mianować takich ludzi. To co widzimy teraz to oszukiwanie się nawzajem - mówi poseł.

Czekamy na komentarz ministerstwa i pełnomocnika rządu ds. osób z niepełnosprawnościami Łukasza Krasonia.

