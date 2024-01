Burza w Prokuraturze Krajowej. Jest nowy komunikat

W najnowszym oświadczeniu Prokuratury Krajowej napisano:- Zarządzenia Zastępcy Prokuratora Generalnego dotyczące realizacji zarządzeń i wytycznych w Prokuraturze Krajowej i innych jednostkach prokuratury Funkcję Prokuratora Krajowego pełni Dariusz Barski, natomiast zgodnie z zarządzeniem Zastępcy Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego z 13 stycznia 2024 r. w czasie nieobecności Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego prokuratorzy wykonujący czynności w Prokuraturze Krajowej i innych jednostkach prokuratury wykonują i realizują wyłącznie zarządzenia i wytyczne pozostałych wymienionych w zarządzeniu Zastępców Prokuratora Generalnego, w tym Krzysztofa Sieraka, Michała Ostrowskiego, Roberta Hernanda oraz Beaty Marczak.

Oświadczenie to pokłosie decyzji Adama Bodnara o Jacku Bilewiczu i wskazaniu go na pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego. W poniedziałek prokurator generalny Adam Bodnar skierował do Rzecznika Prokuratora Generalnego Marka Woźniaka pismo, w którym zażądał wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda - poinformował resort sprawiedliwości.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda spotka się z prokuratorem Dariuszem Barskim ma formie wideopołączenia. - Będzie rozmowa o oczywistych oczywistościach, czyli że prokurator Barski jest prokuratorem krajowym, a wszystkie działania podejmowane przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara są nielegalne - powiedział szef Gabinetu Prezydenta, Marcin Mastalerek w porannej rozmowie na antenie radia Zet.

