Cła Trumpa zaszkodzą Polsce? Tusk ujawnia kwotę! "Cios dotkliwy i bolesny"

Pilne! Kaczyński po przesłuchaniu: „Położyła się w garsonce do łóżka”. Mówi o śmierci Skrzypek

mocno to niemiłe!

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę podniesienie stawek celnych na import do Stanów Zjednoczonych. Nowe stawki wynoszą od 10 proc. dla większości krajów, do nawet aż 54 proc. wobec Chin. Z kolei amerykańskie cła na produkty z Unii Europejskiej wyniosą 20 proc. Warto też dodać, że na liście ogłoszonej przez Trumpa nie ma Rosji. Decyzja ta spotkała się z krytyką ze strony wielu polityków i ekonomistów. Podkreślają oni, że protekcjonizm nie jest rozwiązaniem problemów gospodarczych, a jedynie prowadzi do eskalacji napięć i negatywnie wpływa na globalną współpracę.

Ten ruch amerykańskiego prezydenta na platformie X postanowił skomentować Donald Tusk. Wpis polskiego premiera jest naprawdę porażający. - Według wstępnej oceny nowe amerykańskie cła mogą zmniejszyć polski PKB o 0,4 proc., czyli w ostrożnym uproszczeniu straty przekroczą 10 miliardów złotych - napisał. - Cios dotkliwy i przykry, bo od najbliższego sojusznika, ale go przetrzymamy. Nasza przyjaźń też musi przetrwać tę próbę - dodał. Głos w tej sprawie zabrał także Andrzej Domański. - To nie jest optymistyczny poranek dla konsumentów i firm, ale Polska i Europa wyjdą z tego silniejsze - napisał minister finansów.

Wpis Donalda Tuska na platformie X wywołał lawinę komentarzy. Część internautów wyrażała swoje obawy związane z potencjalnymi stratami dla polskiej gospodarki, inni natomiast krytykowali premiera za brak konkretnych działań mających na celu zapobieżenie negatywnym skutkom decyzji Trumpa.

Dobry wpis Panie Premierze, aczkolwiek warto nadmienić, że eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego rozważali 3 scenariusze wpływu amerykańskich ceł na Polskę. Spadek PKB o 0,4 proc. przewiduje się w NAJGORSZYM scenariuszu, przy ostrej wojnie handlowej.Oprócz tego git😉 pic.twitter.com/OC9YpNBZRw— Adam Czarnecki (@czardam) April 3, 2025

