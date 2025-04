i Autor: PAP/Radek Pietruszka

Cały w emocjach

Pilne! Kaczyński po przesłuchaniu: „Położyła się w garsonce do łóżka”. Mówi o śmierci Skrzypek

Jarosław Kaczyński po wyjściu z prokuratury mówi o „ogromnym napięciu”, „przyzwoitym przesłuchaniu” i śmierci Barbary Skrzypek. Zaznacza, że to, co się wydarzyło, „niemal na pewno doprowadziło do tego skutku, jakim była śmierć”. Wspomina, jak „elegancka dama” położyła się w garsonce do łóżka i podkreśla: „Mamy do czynienia z bardzo poważnym przestępstwem”.