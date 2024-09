Rząd po raz pierwszy w III RP ogłasza stan klęski żywiołowej. Co to oznacza?

Spis treści

Kiedy wprowadza się stan klęski żywiołowej?

O wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej szef rządu poinformował po posiedzeniu Rady Ministrów. Jest to pierwszy raz w III RP, kiedy rada ministrów zdecydowała się ogłosić jeden z trzech możliwych stanów nadzwyczajnych (obok stanu wojennego i wyjątkowego). Dlaczego zapadła taka decyzja? Powodem jest „stwierdzenie zagrożenia dla życia i zdrowia dużej liczby osób, występowanie uszkodzeń i zniszczeń w mieniu w wielkich rozmiarach, wystąpienie utrudnień bytowych dla mieszkańców objętych skutkami zagrożenia, a także zagrożenie dla środowiska naturalnego” – tak wynika z projektu rozporządzenia.

Co oznacza wprowadzenie stanu wyjątkowego?

Stan klęski żywiołowej daje więcej władzy w ręce wyznaczonego ministra, odpowiedzialnego za koordynację działań antypowodziowych. Może on wydawać wiążące polecenia organom administracji rządowej i samorządom. W przypadku odmowy wykonania takiego polecenia przez organ administracji rządowej minister informuje o tym premiera. Jeśli odmówi organ samorządu terytorialnego – wtedy można zawiesić kompetencje takiego organu i wyznaczyć zamiast niego pełnomocnika z ramienia rządu.

Na obszarach objętych stanem klęski żywiołowej będą obowiązywały ograniczenia swobód obywatelskich:

obowiązek opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń;

nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów;

nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;

nakaz lub zakaz określonego sposobu przemieszczania się.

Jeśli ktoś nie dostosuje się do nakazów lub zakazów może trafić do aresztu albo zapłacić karę grzywny.

Jak długo potrwa stan klęski żywiołowej?

Wkrótce powstanie rozporządzenie rządu w sprawie stanu klęski żywiołowej. - Rząd będzie na bieżąco informował o powiatach i gminach, które ten stan obejmie – podkreślił Donald Tusk przed wylotem do Wrocławia na posiedzenie sztabu kryzysowego. Sztab następnie zdecydował gdzie będzie obowiązywała klęska żywiołowa. Na sztabie zostały też wyjaśnione konsekwencje stanu nadzwyczajnego. Nie chodzi o naruszanie swobód obywatelskich. - Będziemy starali się korzystać bardzo powściągliwie i z delikatnością z narzędzi jakie daje stan nadzwyczajny - mówił szef rządu. Rząd będzie korzystał z tego rozwiązania tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia.

Stan klęski żywiołowej będzie wprowadzony na 30 dni. To najdłuższy możliwy okres, w jakim można to zrobić bez konieczności głosowania w Sejmie.

Pomoc finansowa dla powodzian

Premier poinformował też o możliwości składania przez powodzian wniosków o pomoc: 10 tys. zł doraźnej natychmiastowej pomocy, a także do 100 tys. zł na remont mieszkania lub pomieszczeń gospodarczych oraz do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych. - I właściwie od ręki, po zatwierdzeniu przez wójta, burmistrza, prezydenta czy opiekę społeczną, będzie do dyspozycji 8 tys. zł pomocy społecznej, plus 2 tys. zł zasiłku powodziowego, natychmiastowej pomocy - zapowiedział Tusk.

