Sedno Sprawy 16.9.2024

Jacek Sasin rzuca mocne oskarżenia pod adresem rządu i Donalda Tuska: "Zaspali w sprawie powodzi. Wielkie zaniechania"

Jeden z liderów PiS bezpardonowo krytykuje rządzących. Zdaniem Jacka Sasina premier i jego ekipa zlekceważyli alarmistyczne prognozy, co utrudniło walkę z żywiołem. - Rząd zaspał. Niestety mamy do czynienia z zaniechaniem. Przyjdzie oczywiście pora, po tym jak uda się uporać z tą tragedią, na bardziej pogłębione oceny ale my jako opozycja musimy dzisiaj o tym mówić, musimy na to zwracać uwagę - mówi w "Sednie Sprawy" Jacek Sasin.