Rząd może przejąć twoją własność! Stan klęski żywiołowej – ekspert ostrzega!

Rząd po raz pierwszy w III RP ogłasza stan klęski żywiołowej. Co to oznacza?

Stan klęski żywiołowej to poważne ograniczenie praw obywatelskich, zaznacza Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Wskazuje, że władza zobowiązana jest również do wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez żywioł. W związku z powodzią, która nawiedziła południową i zachodnią Polskę, rząd ogłosił stan klęski żywiołowej w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim, obejmując m.in. miasta Wałbrzych, Jelenią Górę i Bielsko-Białą.

Stan klęski żywiołowej w Polsce. Decyzja zapadła! Znamy szczegóły [AKTUALIZACJA]

Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej daje władzom szerokie uprawnienia, w tym możliwość przymusowej ewakuacji ludności, zakazu przebywania w określonych miejscach, a także wstrzymania działalności gospodarczej. Samorządy mogą również nakładać obowiązki na obywateli, takie jak układanie worków z piaskiem, pilnowanie mienia czy rozbiórka zagrożonych budynków.

Wójcik podkreśla, że władze mogą również przejmować prywatne środki transportu, takie jak ciągniki czy dźwigi, do wykorzystania w akcjach ratunkowych. W sytuacjach kryzysowych możliwe jest również wprowadzenie zakazu podnoszenia cen na podstawowe produkty, aby zapobiec spekulacjom.

Oprócz tych uprawnień, stan klęski żywiołowej wiąże się z obowiązkiem wypłaty odszkodowań. Rząd będzie musiał rekompensować straty, np. za utracony w wyniku powodzi sprzęt rolniczy. Premier Donald Tusk poinformował, że rząd zabezpieczył miliard złotych na pomoc dla poszkodowanych. Na wsparcie mogą liczyć zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, a wnioski o odszkodowanie można składać w trybie cywilnym. Stan klęski żywiołowej pozwala również na czasowe zajęcie prywatnych nieruchomości, jeśli jest to konieczne do prowadzenia działań ratunkowych. Dotyczy to zarówno domów, jak i budynków gospodarczych, które mogą być wykorzystane jako tymczasowe schronienia dla ewakuowanych lub jako bazy operacyjne dla służb ratowniczych. Marek Wójcik podkreśla, że choć takie działania są wyjątkowe, to w przypadku zagrożeń o dużej skali władze muszą działać zdecydowanie i bez zwłoki, aby minimalizować straty i ryzyko dla życia obywateli.

Rządowe regulacje przewidują również wsparcie finansowe dla poszkodowanych. Oprócz szybkiej pomocy doraźnej w wysokości 10 tysięcy złotych, mieszkańcy mogą ubiegać się o środki na odbudowę domów i innych budynków. W zależności od skali zniszczeń, można otrzymać nawet do 200 tysięcy złotych na naprawy i odbudowę mienia. Premier Donald Tusk zaznaczył, że wsparcie finansowe będzie dostępne zarówno na pomoc natychmiastową, jak i długofalową, aby przywrócić normalne funkcjonowanie terenów dotkniętych klęską.

