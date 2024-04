i Autor: Krzysztof Zatycki/Forum & Jacek Szydlowski / Forum Jacek Protasiewicz

Rozwścieczył Tuska i stracił stanowisko. Teraz przeprasza i składa bardzo ważną deklarację

Niewątpliwie "bohaterem" początku tygodnia został Jacek Protasiewicz, którego niedzielna aktywność w mediach społecznościowych wywołała prawdziwą lawinę oburzenia. Jego wpisy zdenerwowały aż samego premiera Tuska, który podjął decyzję o odwołaniu go z funkcji wicewojewody dolnośląskiego. Ostatecznie w poniedziałkowe popołudnie Protasiewicz postanowił przeprosić w sieci za swoje zachowanie. Mało tego! Złożył przy tym bardzo ważną deklarację co do swojej politycznej przyszłości.