Rozejm z Iranem to pyrrusowe zwycięstwo Trumpa? Wysoka cena porozumienia

Pierwsza runda rozmów pokojowych między USA a Iranem odbędzie się w sobotę w Pakistanie, z wiceprezydentem J.D. Vance'em na czele delegacji amerykańskiej, co wskazuje na próbę deeskalacji konfliktu.

Iran zgodził się na otwarcie cieśniny Ormuz, kluczowej dla transportu ropy naftowej, co spowodowało spadek cen ropy poniżej 100 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od kilku dni.

Porozumienie o dwutygodniowym zawieszeniu broni daje USA możliwość wyjścia z wojny, jednak BBC krytykuje styl polityki prezydenta Trumpa, podważający zaufanie do Waszyngtonu i międzynarodowy porządek.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu potwierdził koordynację porozumienia o zawieszeniu broni, jednocześnie podkreślając, że Izrael nadal będzie atakował libański Hezbollah, który spowodował już 254 ofiary w Libanie.

Wojna USA-Iran. Nagły rozejm i jego natychmiastowe skutki

Czy to koniec politycznego i ekonomicznego rollercoastera, który zafundował światu przywódca USA? Wojna trwająca od 28 lutego trzymała świat w napięciu. Została nagle wstrzymana, gdy Biały Dom poinformował o zawarciu dwutygodniowego zawieszenia broni. Pierwsza runda rozmów pokojowych ma odbyć się w Pakistanie. Na czele amerykańskiej delegacji stanie wiceprezydent J.D. Vance, który od początku konfliktu odgrywał w nim kluczową rolę. Najważniejszym i niemal natychmiastowym efektem porozumienia jest odblokowanie przez Iran cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku dla transportu ropy naftowej.

Decyzja Teheranu przyniosła globalną ulgę na rynkach. Cena baryłki ropy spadła poniżej 100 dolarów po raz pierwszy od kilku dni, co studzi obawy o gwałtowny kryzys energetyczny. Rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt, potwierdziła, że ruch w cieśninie już się zwiększył, ale jednocześnie zaznaczyła, że prezydent Donald Trump pociągnie Iran do odpowiedzialności, jeśli szlak zostanie ponownie zamknięty.

Wysoka cena dla prezydenta Donalda Trumpa i wiarygodności USA

Choć prezydent Donald Trump ogłosił „kolejne zwycięstwo”, analitycy, w tym brytyjski portal BBC, studzą entuzjazm. Wskazują, że zawieszenie broni, choć pozwoliło uniknąć dalszej eskalacji, zostało osiągnięte za wysoką cenę. Chodzi przede wszystkim o nadszarpnięcie zaufania do Waszyngtonu. Agresywna retoryka prezydenta USA, który jeszcze dzień wcześniej groził Iranowi, że „cała cywilizacja umrze dziś w nocy”, podważa fundamenty porządku międzynarodowego.

Analitycy wskazują, że choć udało się uniknąć eskalacji, to skutki polityczne dla wizerunku Stanów Zjednoczonych jako wiarygodnego partnera mogą być długofalowe. Waszyngton, niegdyś postrzegany jako „światowy policjant”, teraz sam łamie dyplomatyczne normy. Polityka Donalda Trumpa nie cieszy się też pełnym poparciem w kraju – Demokraci wezwali do usunięcia go z urzędu, a nawet część Republikanów otwarcie skrytykowała jego działania.

