Trump grozi Iranowi: Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi

Paulina Jaworska
PAP
2026-04-07 14:49

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział: - Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi - odnosząc się do swojej groźby ataków na irańską infrastrukturę. Zaznaczył jednak, że tego nie chce i przyznał, że wciąż możliwe jest uniknięcie takiego scenariusza.

Autor: AKPA Prezydent Donald Trump przemawia za mównicą z symbolem prezydenckim, ubrany w granatowy garnitur i czerwony krawat. W tle widoczne są flagi USA.

- Cała cywilizacja umrze dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie - napisał Trump w porannym (czasu waszyngtońskiego) wpisie na Truth Social. - Jednak teraz, gdy mamy totalną i całkowitą zmianę reżimu, gdzie górują inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego, KTO WIE? Dowiemy się tego dziś wieczorem, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata - dodał. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że skończy się „47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci”.  - Niech Bóg błogosławi Wielki Naród Iranu! - zakończył.

To już kolejny raz, gdy prezydent Trump w taki sposób odnosi się do Ianu. W poniedziałek amerykański prezydent oświadczył, że Iran może zostać zniszczony w jedną noc. We wtorek o godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w środę w Polsce) upływa wyznaczone przez niego ultimatum dla władz w Teheranie na otwarcie cieśniny Ormuz. Trump zaznaczył, że USA mogą zniszczyć wszystkie irańskie mosty i elektrownie w ciągu czterech godzin, do północy (czasu wschodnioamerykańskiego) z wtorku na środę.

Sytuacja w regionie wciąż jest bardzo napięta. Co najmniej 18 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w nocnym amerykańsko-izraelskim nalocie na położoną na zachód od Teheranu prowincję Alborz - podała we wtorek (7 kwietnia) irańska agencja Fars powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Według władz lokalnych oprócz zabitych jest też 24 rannych.Nie podano co było celem ataku.

Władze Iranu nie opublikowały najświeższych danych dotyczących liczby ofiar trwającej od 28 lutego wojny. Organizacja HRANA, zajmująca się prawami człowieka w Iranie, przekazała w poniedziałek, że zginęło w Iranie co najmniej 3,5 tys. osób, spośród których 1,6 tys. to cywile, w tym 248 dzieci - przypomniała AFP. Francuska agencja podkreśliła, że z powodu narzuconych mediom ograniczeń nie była w stanie niezależnie zweryfikować informacji.

