Rosyjskie drony nad Polską. Czy będzie wprowadzony stan wyjątkowy? Szef Komisji Obrony Narodowej zabrał głos

Rosyjskie drony nad Polską

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez przez rosyjskie drony w takiej skali dotychczas nie miało miejsca. Rano odbyła się zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego narada, w której wziął udział premier Donald Tusk. Potem szef rządu wystąpił w Sejmie i podkreślił, że współpraca z Pałacem Prezydenckim układa się wzorowo. Na wniosek Polski wdrożono artykuł 4 NATO. ""Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron" - tak brzmi jego treść. Przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej Andrzej Grzyb (PSL) po tym, co wydarzyło się na polskim niebie w nocy z 9 na 10 września, udzielił wywiadu Wp.pl, gdzie zapytany został o możliwość wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Szef Komisji Obrony Narodowej o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. "Warto to rozważyć"

Prowadzący wywiad Patryk Michalski przywołał przy tym artykuł 230 Konstytucji, który mówi, że "w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa".

Drony nad Polską - pełny raport. Poseł ujawnił dramatyczne zdjęcia

Myślę, że to będzie dzisiaj bardzo poważnie rozważane zarówno na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jak i również na posiedzeniu rządu. Nie chciałbym tutaj, jako przedstawiciel ustawodawcy wyprzedzać tych decyzji. Tam jest centrum informacji wszystkich i też realnej oceny zagrożenia. My, jako komisja obrony i również jako polski Sejm, na razie nie jesteśmy poinformowani w pełni o skali tego zagrożenia

- zaznaczył polityk.

Warto to rozważyć i na pewno nie należy niczego zaniedbywać, podobnie jak podjęto decyzję o zamknięciu niektórych lotnisk, przekierowaniu samolotów pasażerskich z dwóch warszawskich lotnisk, lotniska w Lublinie oraz w Rzeszowie na inne lotniska, mając w tej sprawie doświadczenie, z tego, co się wydarzyło między innymi swego czasu w Ukrainie z malezyjskim samolotem pasażerskim. Należy jak najbardziej takie decyzje podejmować. To oczywiście utrudnia naszym obywatelom i tym, którzy przybywają do naszego kraju funkcjonowanie, ale procedury ostrożnościowe muszą być wdrożone

- dodał szef sejmowej Komisji Obrony Narodowej.