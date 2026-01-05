Ambasador USA zachwycony propozycją Mateusza Morawieckiego! Oficjalnie go pochwalił

Były premier Morawiecki przedstawia swoją wizję przyszłości Europy, podkreślając pilną potrzebę strategicznych zmian w obliczu globalnej rywalizacji mocarstw.

Krytykuje obecną politykę klimatyczną i wskazuje na kluczowe problemy osłabiające kontynent, takie jak migracja przemysłu i zależność od Chin.

Proponuje utworzenie „gospodarczego NATO” – sojuszu Europy i USA, który miałby chronić przed chińskim dumpingiem i szantażem surowcowym.

Post zwrócił uwagę ambasadora USA Toma Rose'a.

Mateusz Morawiecki otwarcie wskazuje na krytyczny moment, w którym znajduje się Europa. W swoim nagraniu podkreśla, że kontynent stoi w obliczu zmieniającego się świata, gdzie Chiny, USA i Rosja rywalizują o dominację. W spocie lektor wylicza kluczowe problemy, które zdaniem Morawieckiego, osłabiają Europę: rosnące ceny energii, migracja przemysłu do Azji oraz zwiększająca się zależność od chińskich surowców i technologii. Morawiecki sugeruje, że obecna polityka klimatyczna, zamiast wzmacniać, negatywnie wpływa na europejską gospodarkę, co prowadzi do wniosku o załamaniu się dotychczasowego modelu funkcjonowania kontynentu.

Czym jest „gospodarcze NATO”?

Kluczowym elementem propozycji Mateusza Morawieckiego jest koncepcja „gospodarczego NATO”. Jest to sojusz Europy i Stanów Zjednoczonych, który miałby wykraczać poza tradycyjny wymiar militarny. Celem byłoby połączenie potęgi militarnej NATO z realną, systemową współpracą gospodarczą.

Głównym zadaniem tego sojuszu miałaby być ochrona przed chińskim dumpingiem, szantażem surowcowym oraz budowa wspólnych mechanizmów w strategicznych obszarach. Wśród nich wymieniane są: wolny handel, inwestycje, bezpieczne łańcuchy dostaw, energetyka oraz rozwój kluczowych technologii, takich jak półprzewodniki. W spocie słyszymy: „Sojusz, w którym Europa i USA wspólnie bronią nie tylko swoich granic, ale też swoich miejsc pracy, swoich technologii, swojej gospodarki”. W skrócie, „gospodarcze NATO” ma na celu ochronę miejsc pracy, przemysłu i innowacji.

Mateusz Morawiecki jest przekonany, że Europa nie jest w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniom globalnego wyścigu. Przekaz jego spotu jest jednoznaczny: w pojedynkę Europa nie ma szans w konfrontacji z potęgami takimi jak Chiny czy USA. Jedynie ścisły sojusz transatlantycki, obejmujący zarówno bezpieczeństwo militarne, jak i gospodarcze, może zapewnić Zachodowi stabilność i dobrobyt.

Ambasador zachwycony

Promując swoją wizję, były premier pozycjonuje się jako polityk o szerokich, międzynarodowych horyzontach. Jego przesłanie jest skierowane nie tylko do polskiej opinii publicznej, ale ma również włączyć się w szerszą europejską debatę o przyszłości Unii. Na propozycję Morawieckiego zareagował m.in. ambasador USA w Polsce, Tom Rose, który nie krył swojego zachwytu propozycjami polityka PiS.

- Wyjątkowe pomysły od Mateusza Morawieckiego, które mogą pomóc uratować Europę!!! Odpowiedzi na problemy Europy można znaleźć właśnie tutaj, w Polsce!! - napisał na Twittewrze.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Mateusz Morawiecki:

Sonda Zgadzasz się z Mateuszem Morawieckim? Tak Nie

2025_12_25_SE_Dudek_o_polityce Adrian Zandberg Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.