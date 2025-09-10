Rzecznik rządu oficjalnie potwierdził. Uruchomiono artykuł 4. NATO

- Premier Donald Tusk formalnie zgłosił uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego po konsultacjach z sojusznikami i w porozumieniu z prezydentem.
- Artykuł 4 umożliwia każdemu państwu członkowskiemu NATO żądanie konsultacji, jeśli czuje zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa, terytorium lub niezależności politycznej.
- Uruchomienie artykułu 4 prowadzi do zwołania Rady Północnoatlantyckiej w celu analizy sytuacji i podjęcia decyzji, co stanowi ważny sygnał polityczny o zaniepokojeniu państwa członkowskiego.
Premier Donald Tusk już wcześniej sygnalizował w Sejmie zamiar formalnego zgłoszenia uruchomienia artykułu 4. Jak podkreślił, konsultacje z sojusznikami nabrały charakteru formalnego wniosku, stanowiącego "dopiero wstęp" do dalszych działań. Decyzja ta została podjęta wspólnie z prezydentem Karolem Nawrockim, co świadczy o jedności władz państwowych w obliczu obecnej sytuacji. Tusk zaznaczył również, że artykuł 4 to dopiero początek pogłębiania współpracy w obszarze bezpieczeństwa, podkreślając, że sama solidarność to za mało – potrzebne jest zdecydowane wsparcie NATO.
Czym jest artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego?
Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi kluczowy element mechanizmów bezpieczeństwa NATO. Przewiduje on, że każde państwo członkowskie może zażądać konsultacji, jeśli uzna, że jego bezpieczeństwo, terytorium lub niezależność polityczna są zagrożone.
Konsekwencje uruchomienia artykułu 4
W praktyce uruchomienie artykułu 4 oznacza zwołanie Rady Północnoatlantyckiej, głównego organu decyzyjnego NATO. Rada ta ma za zadanie wspólnie analizować zaistniałą sytuację i podejmować decyzje dotyczące dalszych kroków. Należy podkreślić, że artykuł 4 nie uruchamia automatycznie działań zbrojnych. Jest to raczej ważny sygnał polityczny, wskazujący na poważne zaniepokojenie danego państwa członkowskiego i potrzebę skoordynowanej reakcji sojuszników. Jest to również pierwszy etap przed ewentualnym zastosowaniem artykułu 5, który dotyczy wspólnej obrony i zakłada, że atak na jednego członka NATO jest atakiem na wszystkich.
Uruchomienie artykułu 4 przez Polskę świadczy o rosnącej świadomości zagrożeń w regionie i determinacji do zapewnienia bezpieczeństwa państwa poprzez ścisłą współpracę z sojusznikami w ramach NATO.
