Nie jesteśmy w stanie wojny! Donald Tusk uspokaja Polaków. Budujące słowa o zjednoczeniu

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-09-10 11:09

Donald Tusk po tym, gdy rosyjskie drony wtargnęły nad polska przestrzeń powietrzną, wygłosił specjalne przemówienie w Sejmie. Szef rządu zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, ale też uspokaja Polaków, zaznaczając, że nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Budujące są też słowa premiera o zjednoczeniu i współpracy z Karolem Nawrockim.

Rosyjskie manewry Zapad-2025. Donald Tusk: Każdy, kto dopuści się prowokacji, poniesie konsekwencje

i

Autor: AKPA

W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony wleciały do Polski. Skala zdarzenia wzbudziła wielki niepokój. Rano Prezydent Karol Nawrocki zwołał naradę z udziałem premiera Donalda Tuska. Potem szef rządu wystąpił w Sejmie, gdzie relacjonował przebieg zdarzeń z udziałem rosyjskich dronów. Wcześniej na konferencji premier zaznaczył, że "nie ma powodów do paniki", a  "życie będzie toczyło się normalnie". - Nie ma powodów, by wprowadzać restrykcje, które utrudniałyby życie obywateli - przekonywał Donald Tusk. Już w Sejmie premier mówił o tym, że pojawił się wniosek formalny o uruchomienie art. 4 NATO. - Decyzję o uruchomieniu artykułu 4. podjąłem po konsultacjach z prezydentem - zaznaczył szef rządu. W związku z niepokojem Polaków, Donald Tusk wyraźnie zaznaczył, że Polska nie jest w stanie wojny z Rosją.

Pilne! Alarm w Polsce! Oświadczenie Prezydenta i szefów BBN po ataku dronów

Nie ma dziś powodu twierdzić, że znaleźliśmy się w stanie wojny. Ale ta prowokacja ma charakter nieporównywalnie bardziej niebezpieczny niż wszystkie wcześniejsze

- mówił premier. Co ważne, w swoim przemówieniu szef rządu podkreślił, że współpraca z prezydentem jest wzorowa. Budujące były też słowa Donalda Tuska wypowiedziane na zakończenie wystąpienia. 

Zełenski: "Jesteśmy gotowi przekazać Polsce dane dotyczące ataku dronów"

Zjednoczonych Polaków nikt nie pokona

- mówił premier. 

Zniszczony przez drona dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
14 zdjęć
Super Express Google News
W Czosnówce w woj. lubelskim odnaleziono pierwszego zestrzelonego drona
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRON
KAROL NAWROCKI
DONALD TUSK