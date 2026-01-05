Ponad 100 ekspertów zaapelował do Marty Nawrockiej! O co chodzi?

W obliczu rosnących zagrożeń dla dzieci w internecie, 132 ekspertów apeluje o podpisanie ustawy wdrażającej unijny akt o usługach cyfrowych.

Ustawa ma chronić najmłodszych przed szkodliwymi treściami i mechanizmami uzależniającymi platform społecznościowych, takimi jak TikTok czy Instagram.

Sygnatariusze zwracają się do Marty Nawrockiej o publiczne poparcie regulacji, podkreślając jej dotychczasowe zaangażowanie w walkę z negatywnymi skutkami mediów społecznościowych.

Jakie konkretne zapisy DSA mają zrewolucjonizować bezpieczeństwo dzieci w sieci i dlaczego ta ustawa budzi kontrowersje?

Na biurku prezydenta Karola Nawrockiego znajduje się ustawa implementująca w Polsce akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA). Zdaniem środowiska eksperckiego, jest to przełomowy moment dla zabezpieczenia dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami w internecie oraz przed mechanizmami uzależniającymi, stosowanymi przez największe platformy społecznościowe. Ustawa ma na celu uregulowanie relacji między państwami a globalnymi gigantami technologicznymi, takimi jak TikTok, Instagram czy YouTube.

Apel do Marty Nawrockiej

Inicjatorem apelu jest Fundacja Panoptykon. Pod dokumentem podpisały się 132 osoby reprezentujące świat nauki, edukacji i zdrowia psychicznego. Autorzy apelu skierowali swoje prośby bezpośrednio do Marty Nawrockiej, licząc na jej wsparcie i publiczne zabranie głosu w tej ważnej sprawie.

Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon, wyjaśnia motywacje sygnatariuszy: „Nie wiemy, co zdecyduje prezydent, ale uważamy, że temat wymaga pilnego działania i nagłośnienia. Dlatego postanowiliśmy zaapelować do Marty Nawrockiej, która publicznie wiele razy mówiła, że negatywny wpływ mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne dzieci oraz walka z hejtem są dla niej ważne”.

Akt o usługach cyfrowych to unijne rozporządzenie, które ma na celu uporządkowanie funkcjonowania globalnych platform cyfrowych. DSA nakłada na duże serwisy internetowe obowiązek przestrzegania własnych regulaminów oraz skuteczniejszej ochrony najmłodszych użytkowników.

Regulacja przewiduje m.in. zakaz korzystania z platform przez dzieci poniżej 13. roku życia, ograniczenie kierowania treści sponsorowanych do osób poniżej 16. roku życia czy wymóg projektowania algorytmów w sposób, który nie uzależnia i nie manipuluje uwagą użytkowników.

Katarzyna Szymielewicz podkreśla na stronie panoptykon.org: „Hejt i toksyczne treści zalewają Internet, bo opłacają się zarówno publikującym, jak i samym platformom. Ich autorzy i autorki zyskują większą widoczność, a platformy odnotowują wzrost zaangażowania użytkowników i użytkowniczek, ponieważ silne emocje sprzyjają scrollowaniu i komentowaniu”.

Głos ekspertów

Wśród sygnatariuszy apelu znalazł się także psycholog społeczny prof. dr hab. Wojciech Kulesza z Uniwersytetu SWPS. Naukowiec podkreśla wagę regulacji: „Ochrona dzieci przed wpływem social mediów jest krytycznie konieczna. To jedyny produkt, który znajduje się w zasadzie poza nadzorem państwa, a jednocześnie jest tak społecznie szkodliwy. Gdyby foteliki dziecięce, leki dla dzieci albo mleko w proszku niosły tyle szkód, już dawno zostałyby wycofane z użytku”.

Chociaż przeciwnicy aktu o usługach cyfrowych wskazują na ryzyko nadmiernej kontroli internetu i cenzury, autorzy apelu odpowiadają, że głównym celem regulacji jest przede wszystkim ochrona dzieci oraz przywrócenie równowagi między interesem publicznym a zyskami globalnych platform. Ustawa ma na celu stworzenie bezpieczniejszego środowiska cyfrowego dla najmłodszych, nie zaś ograniczanie wolności słowa.

