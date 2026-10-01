Romanowski wskazał swoje miejsce pobytu we wniosku? Można się zdziwić

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Marcinowi Romanowskiemu list żelazny, choć decyzja ta jest nieprawomocna i uchyla tymczasowy areszt dopiero po jej uprawomocnieniu.

We wniosku o list żelazny Romanowski wskazał jako miejsce pobytu Dom Poselski w Warszawie, jednak wcześniejsze doniesienia i miejsce nadania wniosku (Tyraspol, Naddniestrze) sugerowały, że przebywa on w Naddniestrzu.

Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, z zarzutami m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a prokuratura wydała za nim Europejski Nakaz Aresztowania oraz list gończy.

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Informację tę potwierdził mec. Bartosz Lewandowski, obrońca byłego wiceministra, podkreślając jednocześnie, że decyzja sądu nie jest jeszcze prawomocna. Zgodnie z orzeczeniem, sąd uchylił również tymczasowy areszt wobec Romanowskiego, jednak zapis ten ma wejść w życie z chwilą uprawomocnienia się decyzji o wydaniu listu żelaznego.

Gdzie jest Marcin Romanowski?

Według doniesień Radia ZET, we wniosku o wydanie listu żelaznego Marcin Romanowski wskazał jako miejsce swojego pobytu Dom Poselski przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Obiekt ten służy jako hotel dla parlamentarzystów. Informacja ta wzbudziła dyskusję na temat faktycznego miejsca przebywania byłego wiceministra.

Wcześniej, 12 sierpnia, Sąd Okręgowy w Warszawie otrzymał wniosek o wydanie listu żelaznego, który, jak wynikało z koperty i treści pisma, został nadany w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. To zbieżne z wcześniejszymi spekulacjami medialnymi, które sugerowały, że Romanowski mógł przebywać na terenie tego separatystycznego regionu Mołdawii. Naddniestrze, funkcjonujące jako państwo nieuznawane od lat 90. XX wieku, jest wspierane głównie przez Rosję.

Zarzuty prokuratury

Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów na środki pochodzące z tego funduszu. Na wniosek prokuratury, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za Romanowskim Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) oraz list gończy, co świadczy o międzynarodowym charakterze poszukiwań.

Prokuratura konsekwentnie sprzeciwiała się wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego, co potwierdziła w piśmie skierowanym do sądu już w momencie wpływu wniosku. Mecenas Bartosz Lewandowski, obrońca byłego wiceministra, wielokrotnie odmawiał odpowiedzi na pytania dotyczące miejsca przebywania swojego klienta, powołując się na tajemnicę adwokacką.

Azyl na Węgrzech

Wcześniej informowano, że Marcin Romanowski miał uzyskać azyl polityczny na Węgrzech. Jednakże, na początku lipca bieżącego roku, władze węgierskie cofnęły mu status uchodźcy i unieważniły jego dokumenty podróży. Od zmiany rządu na Węgrzech w maju bieżącego roku, w mediach pojawiały się różne nieoficjalne doniesienia dotyczące możliwego miejsca pobytu byłego wiceministra.

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