Nawrocki zwrócił się do studentów. Gościł na inauguracji roku akademickiego w Gorzowie Wielkopolskim

Prezydent zaznaczył, że Akademia jest nie tylko miejscem nauki i badań, ale: - Akademia im. Jakuba z Paradyża jest częścią ekosystemu bezpieczeństwa i rozwoju zachodnich ziem Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe kierunki pokazują, jak dynamicznie polski świat akademicki odpowiada na potrzeby społeczne i służy dobru wspólnemu Rzeczypospolitej.

Mówił o dużej licznie kierunków, na których młodzi mogą studiować na tej uczelni, uwzględniających potrzeby dobra wspólnego Polaków. Zauważył, że Akademia współpracuje z Wojskami Obrony Terytorialnej, służbami mundurowymi, Policją i Strażą Pożarną. Prezydent Nawrocki zaznaczył, że uczelnia, kształcąc studentów odpowiednich kierunków, dba także o bezpieczeństwo zdrowotne i ekonomiczne kraju.

Prezydent wskazał, że środowisko akademickie i uniwersyteckie jest niezwykle ważne dla rozwoju gospodarczego i ekonomicznego naszego kraju. Przypomniał, że w grudniu tego roku, jako pierwszy prezydent Polski, będzie miał wielki zaszczyt reprezentować nasz kraj na szczycie Grupy G20 po zaproszeniu od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

- Będę reprezentował (…) ponad 35 lat polskiego, gospodarczego rozwoju, który zawdzięczamy przecież ludziom pracy, polskim pracownikom, polskim przedsiębiorcom, systemowi polskiej transformacji ekonomicznej, politycznej i ustrojowej. To ten wielki sukces, którego grupa G20 i nasz udział w tym wydarzeniu, jest pewnym symbolem - powiedział.

Zaznaczył jednocześnie, że „nie mogłoby się to odbyć bez świata akademickiego, (...) bez kolejnych generacji, bez kolejnych pokoleń studentów, którzy są gotowi do tego, aby decydować o rozwoju Polski w zakresie cyfrowym, technologicznym, technicznym, humanistycznym i wielu innych”.

W swoim wystąpieniu nawiązał również do 2016 r., kiedy to Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu akademii w Gorzowie Wlkp. - Decyzja z roku 2016 została podjęta na zasadzie kompromisu, konsensusu politycznego wszystkich sił parlamentarnych. Niewielu było takich, którzy głosowali, zaledwie siedmiu, którzy głosowali przeciwko. Dlatego dzisiaj w Gorzowie możemy (…) powiedzieć, że polski świat akademicki, naukowy potrzebuje właśnie takich kompromisów, które budują odpowiedzialność za Rzeczpospolitą i budują jednostki, które są w stanie kształcić kolejne generacje wspaniałych studentów – zaznaczył

Prezydent życzył studentom w całej Polsce „roku akademickiego pełnego wolności akademickiej, do której wszyscy przyzwyczailiśmy się” i w której on sam - jak wskazał - wychowywał się na Uniwersytecie Gdańskim.

- Ale proszę wszystkich państwa, władze uczelni, wszystkich studentów i wszystkich wykładowców, aby nasza wolność akademicka była budowana także w potrzebnej odpowiedzialności za dobro wspólne, za naszą tożsamość i za naszą ukochaną Rzeczpospolitą Polską. Dobrego roku akademickiego – powiedział Nawrocki.

Nawrocki w Gorzowie Wielkopolskim po raz pierwszy w roli prezydenta

W czwartek Karol Nawrocki po raz pierwszy przyjechał do Gorzowa Wlkp. jako Prezydent RP. Był już w tym mieście i miał wystąpienie w tym samym miejscu, ale jako kandydat na najwyższy urząd w państwie podczas kampanii wyborczej w lutym 2025 roku.

🔴 Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2026/2027 Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. pic.twitter.com/QhuvKQeY7r— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) October 1, 2026