Nawrocki zwrócił się do studentów. Gościł na inauguracji roku akademickiego w Gorzowie Wielkopolskim

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-01 16:09

Akademia im. Jakuba z Paradyża jest częścią ekosystemu bezpieczeństwa i rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego, podkreślił w czwartek, 1 października, prezydent Karol Nawrocki na uroczystej inauguracji roku akademickiego na tej uczelni.

Nawrocki zwrócił się do studentów. Gościł na inauguracji roku akademickiego w Gorzowie Wielkopolskim
Autor: KPRP/Grzegorz Jakubowski/ Materiały prasowe KPRP

Prezydent zaznaczył, że Akademia jest nie tylko miejscem nauki i badań, ale: - Akademia im. Jakuba z Paradyża jest częścią ekosystemu bezpieczeństwa i rozwoju zachodnich ziem Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe kierunki pokazują, jak dynamicznie polski świat akademicki odpowiada na potrzeby społeczne i służy dobru wspólnemu Rzeczypospolitej.

Mówił o dużej licznie kierunków, na których młodzi mogą studiować na tej uczelni, uwzględniających potrzeby dobra wspólnego Polaków. Zauważył, że Akademia współpracuje z Wojskami Obrony Terytorialnej, służbami mundurowymi, Policją i Strażą Pożarną. Prezydent Nawrocki zaznaczył, że uczelnia, kształcąc studentów odpowiednich kierunków, dba także o bezpieczeństwo zdrowotne i ekonomiczne kraju.

Prezydent wskazał, że środowisko akademickie i uniwersyteckie jest niezwykle ważne dla rozwoju gospodarczego i ekonomicznego naszego kraju. Przypomniał, że w grudniu tego roku, jako pierwszy prezydent Polski, będzie miał wielki zaszczyt reprezentować nasz kraj na szczycie Grupy G20 po zaproszeniu od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

- Będę reprezentował (…) ponad 35 lat polskiego, gospodarczego rozwoju, który zawdzięczamy przecież ludziom pracy, polskim pracownikom, polskim przedsiębiorcom, systemowi polskiej transformacji ekonomicznej, politycznej i ustrojowej. To ten wielki sukces, którego grupa G20 i nasz udział w tym wydarzeniu, jest pewnym symbolem - powiedział.

Przeczytaj także:

Zaznaczył jednocześnie, że „nie mogłoby się to odbyć bez świata akademickiego, (...) bez kolejnych generacji, bez kolejnych pokoleń studentów, którzy są gotowi do tego, aby decydować o rozwoju Polski w zakresie cyfrowym, technologicznym, technicznym, humanistycznym i wielu innych”.

W swoim wystąpieniu nawiązał również do 2016 r., kiedy to Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu akademii w Gorzowie Wlkp. - Decyzja z roku 2016 została podjęta na zasadzie kompromisu, konsensusu politycznego wszystkich sił parlamentarnych. Niewielu było takich, którzy głosowali, zaledwie siedmiu, którzy głosowali przeciwko. Dlatego dzisiaj w Gorzowie możemy (…) powiedzieć, że polski świat akademicki, naukowy potrzebuje właśnie takich kompromisów, które budują odpowiedzialność za Rzeczpospolitą i budują jednostki, które są w stanie kształcić kolejne generacje wspaniałych studentów – zaznaczył

Prezydent życzył studentom w całej Polsce „roku akademickiego pełnego wolności akademickiej, do której wszyscy przyzwyczailiśmy się” i w której on sam - jak wskazał - wychowywał się na Uniwersytecie Gdańskim.

- Ale proszę wszystkich państwa, władze uczelni, wszystkich studentów i wszystkich wykładowców, aby nasza wolność akademicka była budowana także w potrzebnej odpowiedzialności za dobro wspólne, za naszą tożsamość i za naszą ukochaną Rzeczpospolitą Polską. Dobrego roku akademickiego – powiedział Nawrocki.  

Nawrocki w Gorzowie Wielkopolskim po raz pierwszy w roli prezydenta

W czwartek Karol Nawrocki po raz pierwszy przyjechał do Gorzowa Wlkp. jako Prezydent RP. Był już w tym mieście i miał wystąpienie w tym samym miejscu, ale jako kandydat na najwyższy urząd w państwie podczas kampanii wyborczej w lutym 2025 roku.

MATERSKA-SOSNOWSKA: Nawrocki paraliżuje państwo, a to nie służy dobru obywateli
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI