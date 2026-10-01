Karol Nawrocki wygłosi orędzie. Znamy szczegoły

Prezydent Karol Nawrocki wygłosi dziś orędzie do narodu o godzinie 20:00.

Choć temat nie jest oficjalnie potwierdzony, spekuluje się, że orędzie będzie dotyczyć cen paliw oraz ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych.

Prezydent już wcześniej zakwestionował podobną ustawę, kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego z powodu obaw o jej niekonstytucyjność (szczególnie w zakresie wstecznego działania) i przedstawił własny projekt, który przewiduje opodatkowanie od momentu przyjęcia ustawy.

W czwartek 1 października, za pośrednictwem prezydenckiego ministra Pawła Szefernakera, opinia publiczna została poinformowana o nadchodzącym wystąpieniu głowy państwa.

- Dziś o godz. 20 orędzie Prezydenta RP Karola Nawrockiego - poinformował prezydencki minister Paweł Szefernaker.

Kancelaria Prezydenta nie przekazała dotąd informacji na temat szczegółowej agendy wystąpienia.

Czego może dotyczyć orędzie?

W obliczu braku oficjalnego komunikatu, eksperci i komentatorzy polityczni wskazują na duże prawdopodobieństwo, że orędzie prezydenta Nawrockiego będzie dotyczyć aktualnej sytuacji na rynku paliw oraz kwestii ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów energetycznych. Ustawa ta, dotycząca nadmiarowych zysków, została niedawno skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.

18 września Sejm ponownie uchwalił przepisy wprowadzające podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Środki pozyskane z tego podatku miałyby zasilić program pod nazwą "Ceny Paliwa Niżej". Istotnym elementem kontekstu jest fakt, że niemal identyczny akt prawny został już w lipcu skierowany przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego. Wówczas prezydent wyraził obawy dotyczące konstytucyjności ustawy, wskazując, że jej zapisy mogą naruszać podstawowe zasady państwa prawa, zwłaszcza w kontekście pobierania opłat od firm za okresy minione.

Równocześnie z zakwestionowaniem pierwotnej wersji ustawy, prezydent Karol Nawrocki przedstawił własny projekt legislacyjny. Jego propozycja zakłada wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, jednak z zastrzeżeniem, że opodatkowanie to miałoby obowiązywać dopiero od momentu wejścia ustawy w życie, a nie z mocą wsteczną.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego z sympatykami:

14

Sonda Wysłuchasz orędzia prezydenta? Tak Nie Nie wiem