Prawicowy ekstremizm zagrożeniem dla demokracji. Rzeczkowski: realizuje agendę Moskwy

Rzeczkowski uważa, że środowiska skrajne wpisują się w długofalową strategię Moskwy wobec Europy

Według dziennikarza działania Rosji mają osłabić Unię Europejską i ograniczyć pomoc dla Ukrainy

Autor zwrócił uwagę na rosnącą liczbę manipulacyjnych treści w sieci, w tym materiałów generowanych przez AI

Za pilne uznał sprawne i rzetelne przeprowadzenie postępowań w sprawach dotyczących Grzegorza Brauna

Rosja wywiera presję na Europę i wspiera skrajne ruchy

Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz „Polityki” i autor reportaży o rosyjskich wpływach, uważa, że Rosja wywiera presję na państwa Unii Europejskiej i europejskie kraje NATO. Jednocześnie, jego zdaniem, wspiera środowiska skrajne, które osłabiają wspólne stanowisko Zachodu wobec wojny w Ukrainie.

Zdaniem Rzeczkowskiego przejęcie władzy przez takie ugrupowania w Polsce i innych krajach Europy mogłoby ograniczyć pomoc wojskową i finansową dla Ukrainy. Jak podkreślał, zdolność Ukrainy do dalszej obrony zależy między innymi od utrzymania unijnych sankcji wobec Rosji oraz wsparcia ze strony państw UE.

Rzeczkowski odniósł się także do trumpizmu, który określił jako nacjonalistyczną i wywrotową ideologię wymierzoną w demokrację liberalną oraz Unię Europejską. Jego zdaniem polityka Donalda Trumpa sprzyja interesom Rosji. Pytany, czy Trump był rosyjskim agentem, zaznaczył jednak, że nie da się tego jednoznacznie potwierdzić.

Hasła patriotyczne i religijne mogą ułatwiać rosyjskie wpływy

Rzeczkowski ocenił, że w Polsce szczególnie skuteczne mogą być przekazy odwołujące się do nacjonalizmu, patriotyzmu i religii. Jego zdaniem Rosja od dawna wykorzystuje społeczne przyzwolenie wobec osób i środowisk, które posługują się hasłami narodowymi i religijnymi.

Wskazał też na nieufność, kompleksy i ograniczoną znajomość historii jako czynniki, które mogą ułatwiać rozpowszechnianie takich przekazów. Podkreślił, że środowiska ekstremistyczne nadal są mniejszością, ale mogą zyskiwać wpływ dzięki aktywności, zastraszaniu przeciwników i docieraniu ze swoim przekazem poza własne środowisko.

Dezinformacja i słabość państwa zagrażają demokracji

Rzeczkowski uznał za konieczne wzmacnianie odporności społeczeństwa na dezinformację. Zwracał uwagę, że przed wyborami parlamentarnymi coraz trudniej ustalić, kto stoi za agresywnymi treściami publikowanymi w internecie, ponieważ część z nich może być generowana przez sztuczną inteligencję. Jak podkreślał, badania, w tym analizy Unii Europejskiej, wskazują na rosnącą liczbę takich materiałów.

Pytany o możliwość delegalizacji partii Grzegorza Brauna, Rzeczkowski nie opowiedział się jednoznacznie za takim rozwiązaniem. Stwierdził, że sprawę powinny szczegółowo zbadać właściwe instytucje. Za ważniejsze uznał sprawne i rzetelne przeprowadzenie postępowań, w których Braun występuje jako podejrzany lub oskarżony.

Według Rzeczkowskiego opieszałość organów ścigania i sądów w sprawach istotnych dla demokracji może zniechęcać obywateli do udziału w życiu publicznym. Jego zdaniem przyszłoroczne wybory będą ważnym sprawdzianem dla polskiej demokracji.

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