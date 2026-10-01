Tusk odpowiedział Mentzenowi jednym słowem. Pokazał zdjęcie policjantek

Sławomir Mentzen wywołał burzę w sieci, kpiąc z nowych policjantek w kontrowersyjnym nagraniu, co spotkało się z ostrą reakcją polityków.

Do dyskusji włączył się premier Donald Tusk, który krótko i wymownie skomentował sprawę, publikując zdjęcie funkcjonariuszek z jednym słowem.

Dowiedz się, dlaczego Mentzenowi zarzuca się seksizm i jak jego słowa odbiły się echem w polskiej polityce, wywołując ogólnokrajową dyskusję.

Donald Tusk zabrał głos w sprawie nagrania Sławomira Mentzena, które wywołało falę krytycznych komentarzy. Premier zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie grupy policjantek.

Do fotografii dopisał tylko:

– Duma!❤️🇵🇱

Krótki wpis szybko zaczął zbierać reakcje. Był kolejnym głosem przedstawicieli rządu po materiale lidera Konfederacji.

Mentzen ironizował o nowych funkcjonariuszkach

Sławomir Mentzen opublikował wcześniej nagranie dotyczące naboru do dolnośląskiej policji. W materiale pokazał przede wszystkim kobiety, które rozpoczęły służbę, i ironicznie odniósł się do kwestii bezpieczeństwa.

– Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie – mówił.

Nagranie spotkało się z krytyką części polityków i komentatorów. Zwracano uwagę, że wśród 150 nowych funkcjonariuszy znalazło się 65 kobiet i 85 mężczyzn, choć w materiale Mentzena eksponowane były głównie policjantki.

Kierwiński też odpowiedział

Wcześniej do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński.

– Panie Mentzen, w odróżnieniu od Pana te policjantki dobrze służą Polsce – napisał.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka również skrytykowała wpis lidera Konfederacji. Napisała, że kobiety, z których Mentzen szydzi, „narażają życie i chronią ludzi, w tym Pana”.

Tusk postawił na jedno słowo

Premier nie wdawał się w dłuższą polemikę. Zamiast tego zamieścił zdjęcie policjantek widzianych od tyłu, z wyraźnymi napisami „POLICJA” na mundurach, i opatrzył je krótkim komentarzem.

Wpis Tuska wpisuje się w szerszą dyskusję, która rozgorzała po materiale Mentzena. Sam polityk Konfederacji nie wycofał swoich słów.

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