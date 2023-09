Złowrogo brzmiące słowa Donalda Tuska. Wezwał Kaczyńskiego do spowiedzi! Mówi o sądzie ostatecznym

- Według sondażu IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej i RMF FM, opinie na temat udziału w zaplanowanym na dzień wyborów referendum są podzielone. 47,4 proc. badanych wskazało opcję: "wezmę udział tylko w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu", a 46,6 proc. zapowiedziało, że weźmie udział +w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum" – podaje Rzeczpospolita. Gazeta dodaje, że odpowiedzi udzielały osoby zamierzające głosować 15 października, przy przewidywanej frekwencji 57,1 proc. Przypomina także, że 15 października, obok wyborów, odbędzie się także referendum, w którym zadane będą głosującym cztery pytania. Będą one dotyczyły wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym, ewentualnego podniesienia wieku emerytalnego, bariery na granicy z Białorusią oraz przyjmowania uchodźców według mechanizmów.

- Idei referendum zarzucano uwikłanie tego ważnego instrumentu demokracji bezpośredniej w walkę wyborczą, a pytaniom – brak logiki i niewłaściwie dobrane problemy. Wielu polityków zwracało także uwagę na brak ograniczeń finansowych w kampanii referendalnej, co ma ułatwiać PiS zdobywanie funduszy na kampanię parlamentarną – podaje Rzeczpospolita.

Referendum 2023: Jak brzmią pytania referendalne?

„Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”. „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?” „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”

